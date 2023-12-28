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    Tokat'ta esrarengiz olay! Gece ortaya çıktı, duyanın uykusunu kaçırdı

    Tokat'ta dün gece duyulan ses vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Gece 02:00 civarında ortaya çıkan ses il genelinde paniğe sebep oldu. Uykularından uyanan insanlar ne olduğunu anlayamazken sosyal medyadan açıklamalar peş peşe geldi.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Tokat'ta gecenin bir vakti duyulan ürkütücü ses uykuları kaçırdı. Başta Tokat Merkez ve çevre köyler olmak üzere bir çok noktadan duyulan ses insanlara kısa süreli bir panik yaşattı. Çoğunluğun patlama sandığı sesin ne olduğu ise henüz belirlenemedi. Korku dolu anların ardından telefonuna sarılanlar sosyal medyada peş peşe paylaşımlarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen emniyet birimleri inceleme başlattı. Gerek polis gerek jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kentte olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı öğrenildi. 

    ESRARENGİZ SES GECE 2-3 GİBİ DUYULDU

    Sesi duyduğunda korktuğunu belirten Hüseyin Desti, "Gece 2-3 gibiydi uyuyordum. Saate tam bakamadım, bir patlama sesi duydum. Telefona baktım diğer insanlar da duymuştu. Biraz zaman geçince uçaktan dolayı olduğunu yazdılar" dedi.

    SONİK PATLAMASI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

    Gece gürültüye uyandığını belirten Kadir Yazan, "Gece bir patlama sesiyle uyandım. Dışarı baktım, sosyal medyaya baktım, diğer insanlar da duymuştu. Bir uçağın sonik patlaması olduğunu öğrendim" şeklinde konuştu.

    SESİN SEBEBİ AÇIKLANAMADI

    Ürkünç sesin ne olduğu açıklanmazken, alçak uçuş yapan bir F-16 uçağının sonik patlaması olduğu iddia edildi. Patlama sesi bir ofisin güvenlik kamerasına ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Tokat
    Haberler > Gündem > Tokat'ta esrarengiz olay! Gece ortaya çıktı, duyanın uykusunu kaçırdı
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