Tokat'ta esrarengiz olay! Gece ortaya çıktı, duyanın uykusunu kaçırdı

28 Aralık 2023 18:08 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 18:28

Tokat'ta gecenin bir vakti duyulan ürkütücü ses uykuları kaçırdı. Başta Tokat Merkez ve çevre köyler olmak üzere bir çok noktadan duyulan ses insanlara kısa süreli bir panik yaşattı. Çoğunluğun patlama sandığı sesin ne olduğu ise henüz belirlenemedi. Korku dolu anların ardından telefonuna sarılanlar sosyal medyada peş peşe paylaşımlarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen emniyet birimleri inceleme başlattı. Gerek polis gerek jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kentte olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı öğrenildi.

ESRARENGİZ SES GECE 2-3 GİBİ DUYULDU

Sesi duyduğunda korktuğunu belirten Hüseyin Desti, "Gece 2-3 gibiydi uyuyordum. Saate tam bakamadım, bir patlama sesi duydum. Telefona baktım diğer insanlar da duymuştu. Biraz zaman geçince uçaktan dolayı olduğunu yazdılar" dedi.

SONİK PATLAMASI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Gece gürültüye uyandığını belirten Kadir Yazan, "Gece bir patlama sesiyle uyandım. Dışarı baktım, sosyal medyaya baktım, diğer insanlar da duymuştu. Bir uçağın sonik patlaması olduğunu öğrendim" şeklinde konuştu.

SESİN SEBEBİ AÇIKLANAMADI

Ürkünç sesin ne olduğu açıklanmazken, alçak uçuş yapan bir F-16 uçağının sonik patlaması olduğu iddia edildi. Patlama sesi bir ofisin güvenlik kamerasına ve cep telefonu kamerasına yansıdı.