Toz taşınımı, sağanak, çığ... Meteorolojiden 'üçlü' uyarı!

Meteoroloji 3 Nisan Çarşamba hava durumu raporunu yayımladı. Son tahminlere göre, Marmara ve Ege'de toz taşınımı devam ederken, Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi sürüyor. Sinop ve Samsun çevresi yağmurlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 2 Nisan Çarşamba hava durumu tahminleri belli oldu. Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Sinop, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı ilçeleri ve Trabzon'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İKİ BÖLGEDE TOZ TAŞINIMI VAR

Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Rüzgarın genellikle güney ve doğu, zamanla yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığının Batı ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

3 Nisan Çarşamba

4 Nisan Perşembe

5 Nisan Cuma

6 Nisan Cumartesi

7 Nisan Pazar