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    TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaya trafik kazası geçirdi

    Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Fatih Kaya trafik kazası geçirdi. Viraja sert girerek duvara çarpan Kaya'nın yaralandığı öğrenildi.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Fatih Kaya trafik kazasında yaralandı. Feci kaza, 03.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde yaşandı.

    TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaya trafik kazası geçirdi

    DUVARA ÇARPTI

    TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Fatih Kaya (35) idaresindeki otomobil, Barış Caddesi üzerinden Ankara Yolu Caddesi’ne dönüş yapmak isterken, viraja sert girerek duvara çarptı. Kaya, çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı.

    TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaya trafik kazası geçirdi

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kısa süreliğine yolu kapatırken, itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan Kaya’yı çıkardı.

    TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaya trafik kazası geçirdi

    HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU İYİ

    Kazada yaralanan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Fatih Kaya, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaya’nın bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kısa süreliğine kapanan yol tekrardan ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Mehmet Fatih KayaKaza
    Haberler > Gündem > TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaya trafik kazası geçirdi
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