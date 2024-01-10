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    Tüketici uyuşmazlığına elektronik çözüm!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Hakem heyetleri bu yıl 104 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklara bakarken, tüketici uyuşmazlıklarının elektronik ortamda çözülebilmesi maksadıyla Tüketici Şikâyet Platformu oluşturulacak.

    Tüketici uyuşmazlığına elektronik çözüm!
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ - Bu yıl 104 bin lira altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe veya İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılması zorunlu olurken, Ticaret Bakanlığı önümüzdeki dönemde tüketici hakem heyetleriyle ve tüketicinin korunmasıyla ilgili yeni adımlar atacak. Bu kapsamda tüketici hakem heyetleri, 81 il merkezinde yeniden yapılandırılacak. Ayrıca, tüketici hakem heyetlerinde kurumsal kapasite artırıcı çalışmalar gerçekleştirilecek. Tüketici uyuşmazlıklarının elektronik ortamda çözülebilmesi amacıyla da Tüketici Şikâyet Platformu oluşturulacak. Platformun sistem altyapısının bu yıl içinde kurulması planlanıyor. Bu arada, Tüketici Bilgi Sisteminde (TÜBİS) de yenilik ve iyileştirme çalışmaları yürütülecek. Ayrıca, tüketicinin korunmasıyla ilgili mevzuat gözden geçirilecek. Diğer ülkelerdeki uygulamalar incelenerek mevcut kurumsal yapının güçlendirilmesine yönelik ihtiyaç analizi çalışması yapılacak. İhtiyaç analizinin ardından örnek ülke uygulamaları ile mevcut tüketici mevzuatı raporlanacak. Dijital tüketicinin korunması amacıyla da çalışmalar yürütecek olan Bakanlık, dijital mecralarda yer alan reklamlar başta olmak üzere tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı uygulamalara karşı çalışmalarına da devam edecek. Sektöre rehberlik edecek toplantılar ile dijital tüketicilere yönelik farkındalık çalışmaları yapılacak. Yeni nesil dijital reklam ve ticari uygulamalar göz önünde bulundurularak, yapılabilecek mevzuat düzenlemeleri mercek altına alınacak. Ticaret Bakanlığı, çocuklar ve yaşlılar öncelikli olmak üzere, hassas tüketici gruplarına özel tedbirler de alacak. Hassas tüketici gruplarına yönelik bir çalışma grubu oluşturularak yol haritası belirlenecek ve uygulamaya konulacak.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Tüketici uyuşmazlığına elektronik çözüm!
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