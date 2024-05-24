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Türkiye uzaya kök salıyor... Bakan Kacır duyurdu: Uluslararası uzay limanı inşa edeceğiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye uzaya kök salıyor... Bakan Kacır duyurdu: Uluslararası uzay limanı inşa edeceğiz
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı, Milli Uzay Programı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay görevini tamamlayarak yurda geri dönmesinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayda gerçekleştirilecek yeni planı açıkladı. Bakan Kacır, "Bir uluslararası işbirliğiyle Türkiye bir uzay limanının paydaşı olacak önümüzdeki yıllarda. Böylelikle uzaya bağımsız erişebilen bir ülke olacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" etkinliğinde gençlerle uzayda gerçekleştirilecek yeni misyonları konuştu. 

Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunun yapılmasının ardından Alper Gezeravcı ile çok sayıda gençlik buluşması gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Kacır, uzayda gerçekleştirilmesi planlanan yeni planı açıkladı.

TÜRKİYE DÜNYADAKİ 11 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı programlar sayesinde Türkiye'nin milli uydu geliştirme kabiliyetleri kazandığına dikkati çeken Kacır, "İlk milli haberleşme uydusunu, şimdi inşallah temmuz ayında Türksat 6A'yı uzaya göndereceğiz. Haberleşme uydularını yerli olarak geliştirebilen 11 ülkeden biri olacağız." diye konuştu.

Türkiye uzaya kök salıyor... Bakan Kacır duyurdu: Uluslararası uzay limanı inşa edeceğiz - 1. Resim

UZAY LİMANI İNŞA EDECEĞİZ

10 yıllık Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin çok önemli ve iddialı hedefleri ortaya koyduğuna dikkati çeken Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yandan duyuru programlarını geliştirirken, bir yandan uzaya bağımsız erişimi gerçekleştirebilmek için roket programlarını yürütüyoruz. Burada da çok başarılı roket takımları var. Az önce kendilerinden de geldikleri seviyeyi dinlemiş olduk. Gurur duyuyoruz kendileriyle. Bir yandan uluslararası uzay limanını inşallah inşa edeceğiz. Bir uluslararası işbirliğiyle Türkiye bir uzay limanının paydaşı olacak önümüzdeki yıllarda. Böylelikle uzaya bağımsız erişebilen bir ülke olacağız."

Türkiye uzaya kök salıyor... Bakan Kacır duyurdu: Uluslararası uzay limanı inşa edeceğiz - 2. Resim

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ise ülke evlatlarının nice başarılar yaşayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"2026-2028 yılları arasında kendi ülkemizde yapmış olduğumuz bir roketi kendi sistemimizle aya ulaştırmayı planlıyoruz. Halihazırda yapmış olduğumuz hazırlık süreçlerinde oraya erişebilecek bir roketimiz ve bu alanda buna etki sağlayacak sistemimizle ilgili çalışmalarımızın büyük kısmı tamamlanmış vaziyette. Bizim niyetimiz dünyanın atmosferinden emniyetli şekilde çıkardığımız roketin kendi etrafında ve dünya etrafında dönen ayda spesifik bir noktaya sert iniş yapması, çaktırılması. Buradan çıkan tecrübeyle hemen ardından üzerinde bir faydalı yükle, bilimsel bir üniteyle ay üzerine yumuşak iniş yaparak ayda planlanan yine 2026'yı başlangıç kabul edecek şekilde başlayacak olan bilimsel çalışmaların platformunda hak sahibi olmak."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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