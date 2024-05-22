Türkiye’nin saatçisi Saat&Saat 30 yaşında

Saat sektöründe adından sıkça bahsettiren Saat&Saat, 30. yılını kutlamak için anlamlı bir reklam filmi yayınladı. Bu yeni reklam filminde, toplumumuzun kendine özgü “saat” ve “zaman” yönetimi anlayışı esprili bir dille ele alınıyor.

Biliriz ki saat bir aksesuardan daha fazlasıdır. Her şeyden önce zamana değer katar. Yalnızca saati değil; bizi, zevkimizi, özenimizi de gösterir. Bizlerin saat kullanımında ise bunların yanı sıra özellikle kültürün ve toplumun da bir yansıması bulunur. Saat&Saat'in 30. yılı özelinde hazırlanan reklam filmi, zaman ve saat algısını mizahi bir dille ele alıyor.

Serkan Keskin’in seslendirmesiyle hayat bulan aRthuR imzalı reklam filminin yönetmen koltuğunda Can Pehlivanlı oturuyor. Film, saate bakış açımızı gösteren hepimizin aşina olduğu mizansenleri ustalıkla yansıtarak izleyicilere kendi hayatlarından kesitler sunuyor. Reklam filmi, bizlerin zamanı nasıl yönettiğini, ne denli esnek ve kendine özgü zaman anlayışı olduğunu anlatıyor.

Herkesin kendinden bir parça bulabileceği, bizi biz yapan zaman anlayışımıza dair hayatın içinden anları ekrana yansıtan reklam filminin sonunda marka, 30. yaşını kutluyor. Saat&Saat, ülkemizi iyi tanıdığını, yansıttığını ve toplumumuzla özdeşleşerek “Türkiye’nin Saatçisi” olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

SAAT&SAAT HAKKINDA

Saat&Saat, köklü bir geçmişe sahip olup, 1971 yılından beri saat sektöründe varlığını sürdürmektedir. 1994 yılında markalaşan Saat&Saat, dünya çapında tanınmış markaların Türkiye distribütörü olarak sektörde önemli bir konuma gelmiştir. İlk olarak Adidas’ı, ardından da DKNY markasını portföyüne ekleyerek büyümesini sürdürmüş ve sonraki yıllarda Versace, Raymond Weil, Maurice Lacroix, Michael Kors, Fossil, Philipp Plein, Guess, Gc, Emporio Armani, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Calvin Klein, Missoni, Jacques Philippe, Welder, Universe Constant, Milano X Change, Wesse, U.S. Polo Assn, Ted Baker, Furla, Kenneth Cole, Tory Burch gibi global 30'dan fazla saat ve takı markasının Türkiye distribütörlüğünü üstlenmiştir. 158 mağaza ve shop-in-shop, 469 bayi, www.saatvesaat.com.tr ve tüm pazaryerleri üzerinden Saat&Saat, 30 yıllık deneyimiyle ürünlerini müşterilerine sunmaktadır. Türkiye genelinde tüm markalara teknik servis hizmeti vermektedir.