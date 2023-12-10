Uludağ'da yılbaşı hazırlıkları başladı! Bir gecelik konaklama ücreti dudak uçuklattı

10 Aralık 2023 19:33 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 20:01

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da yılbaşı hazırlıkları başladı. Otellerde doluluk oranı yüzde 50'ye ulaştı. Tatilciler bir gecelik konaklamaya 10 bin TL ödeyecek.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMİ BULDU

Uludağ’da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı ise yaklaşık eksi 1 ila eksi 4 derece olarak ölçüldü. Oteller bölgesinde zaman zaman sis görülürken yollarda ise iş makinaları ile kar küreme çalışmaları başladı. Geçtiğimiz hafta Bursa’da etkili olan lodos ile karlar erirken Cuma akşamından itibaren, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görüldü. Kar yağışı ile birlikte yerli ve yabancı turistler merkeze gelmeye başladı. Otellerin doluluk oranı yüzde 50’lere yaklaşırken, yoğun kar yağışına rağmen pistlerdeki kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaşamadı.

BİR GECELİK KONAKLAMA ÜCRETİ 10 BİN TL

Uludağ’da oteller yılbaşı için hazırlıklarına başladı. Pistler ve telesijeylerin son kontrolleri yapılırken otellerde ise 2 ve 3 günlük paketler hazırlandı. Yılbaşında eğlence dahil bir gece konaklama ücreti kişi başı 8 bin ila 10 bin lira olması beklenirken skipass, kayak malzemesi kiralaması, öğrenmesi ve diğer masraflar bu fiyatın dışında tutuluyor. Kayak ekipmanlarının kirası günlük olarak 600 liradan başlarken, kıyafetler alt üst takım olmak üzere günlük 400 lira olması bekleniyor. İlk kez kayak yapacak tatilciler özel ders almak isterse ders ücreti 2 bin liradan başlarken, gruplara özel indirimler sunuluyor.

KAYAK YAPMANIN BEDELİ 5 BİN TL

Kayak yapmak isteyen çocuklu aileler ise 4 yaşını doldurmuş çocuklarına özel ders aldırabiliyor. Konaklamanın yanında kayak yapmanın maliyeti ortalama kişi başı 4 bin ila 5 bin lira arasında seyrediyor.

ARAÇLA GELECEK ZİYARETÇİLERE ZİNCİR ŞART

Konaklama ve kayak maliyetleri haricinde Uludağ’a araçla çıkacak ziyaretçiler için zincir şart. Uludağ yolunda bulunan satıcılardan takma da dahil 600 ila 900 lira arasında araç için zincir alınabiliyor. SUV ve cip araçlar için satılan zincirlerin ücreti aracına göre değişkenlik gösteriyor.

ULUDAĞ'DA YILBAŞI TATİLİNİ UCUZA GETİRMEK İSTEYENLER İÇİN ALTERNATİFLER MEVCUT

Yılbaşı tatilini Uludağ’da geçirmek isteyenlere alternatif olarak karavan parkları sunuluyor. Karavan parkında günlük konaklama bedeli ise 120 lira olarak belirtiliyor. Gıda ihtiyaçlarını 2. Oteller bölgesinde bulunan marketten temin eden ziyaretçiler, karavanlarının önünde mangal yaparak kışın tadını çıkarıyor.

ÜNLÜLERİN YILBAŞI TARİFELERİ

Tarkan: 25 Milyon TL

Kenan Doğulu: 10 Milyon TL

Ajda Pekkan: 6 milyon TL

Kenan Doğulu: 5 milyon TL

Ebru Gündeş: 4,5 milyon TL

Sıla: 4 milyon TL

Edis: 4 milyon TL

Hadise: 4 milyon TL

Sertab: Erener 4 milyon TL

Gülşen: 3,5 milyon TL

Murat Boz: 3,5 milyon TL

Yıldız Tilbe: 3,5 milyon TL

Melike Şahin: 2,5 milyon TL

Zeynep Bastık: 2,5 milyon TL

Serdar Ortaç: 2,5 milyon TL

Teoman: 2,2 milyon TL