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Haberler > Gündem > Van'da 10 bölgeye çığ düştü: Ekipler yolları açmak için çalışıyor

Van'da 10 bölgeye çığ düştü: Ekipler yolları açmak için çalışıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Van&#039;da 10 bölgeye çığ düştü: Ekipler yolları açmak için çalışıyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Van-Çatak karayolunda dünden bu yana 10 ayrı bölgeye çığ düşerken, ekiplerin bölgedeki kar yığınlarını temizleme çalışmaları devam ediyor.

Van genelinde iki günden bu yana olumsuz hava şartlarının etkili olmasıyla birlikte dünden bu yana farklı noktalara düşen çığlar nedeniyle Van-Çatak yolunun ulaşımı kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede yaklaşık 10 farklı noktaya düşen irili ufaklı çığların 3’ü, yola kar yığını taşıdı.

Van'da 10 bölgeye çığ düştü: Ekipler yolları açmak için çalışıyor - 1. Resim

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Karayolları ekipleri, 3 noktanın ikisini temizlerken, bir noktadaki çalışmasını sürdürüyor. Ekipler, iş makineleriyle bölgede biriken kar yığınını temizlerken, karayolundaki ulaşım ise kontrollü sağlanıyor.

Van'da 10 bölgeye çığ düştü: Ekipler yolları açmak için çalışıyor - 2. Resim

YETKİLİLER UYARDI 

Yetkililer, iki gündür etkili olan yağıştan dolayı artan çığ riski ve kaya düşmelerine karşı sürücüleri uyarıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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