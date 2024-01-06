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    Vekiller sordu, TikTok’un cevapları şaşırttı!

    Milletvekillerinin sorularına yazılı cevap veren TikTok “Müstehcen içeriğe yer vermiyoruz” savunmasını yaptı.

    Vekiller sordu, TikTok’un cevapları şaşırttı!
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Müstehcen yayınlar yapılmasıyla gündeme gelen ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’na çağrılarak milletvekillerinin sorularını cevaplayan TikTok heyetinin, bazı sorulara verdiği yazılı cevaplar Meclis’e gönderildi. Tiktok yetkilileri tarafından, yetişkin olmayan kullanıcıların cinsellik içeren içeriklere erişimi konusundaki soruya “TikTok Topluluk Kuralları çıplaklığa, pornografiye veya müstehcen içeriğe platformumuzda tavizsiz izin vermediğimiz konusunda açık ve nettir” açıklaması yapıldı.

    TikTok yetkilileri; ateşli ve patlayıcı silahların ticaretine veya bunları güvenli veya uygun olmayan bir ortamda kullanma eylemlerinin gösterildiği veya teşvik edildiği içeriklere izin verilmediğini de aktardı. Platformdaki içerikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin silahları, mevzileri veya operasyonel konumları sergileniyorsa kanunlara uygun şekilde işlem yapabilmesi için ‘içerikleri bildirin’ çağrısında bulundu. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Tik Tok
    Haberler > Gündem > Vekiller sordu, TikTok’un cevapları şaşırttı!
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