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Haberler > Gündem > Whatsapp 3 Nisan saat 21:19 itibari ile çöktü

Whatsapp 3 Nisan saat 21:19 itibari ile çöktü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Whatsapp 3 Nisan saat 21:19 itibari ile çöktü

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakikalarda mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp aracılığı ile medya ve mesaj gönderimleri durdu. Aynı zamanda aramaların da yapılamadığı Whatsapp uygulamasının çalışmaması söz konusu.

Birçok kullanıcı tarafından duyurulan verilere göre Whatsapp'ın şu an kullanım dışı olduğu görülüyor. Henüz bir resmi açıklama gelmemesinin yanı sıra bu sorunun teknik bir sorun nedeni ile meydana geldiği düşünülüyor. 

Yaşanan erişim sorunu nedeni ile birçok kişi farklı sosyal medya platformlarından durum ile ilgili bildirimler yaparken aynı zamanda da ne zaman Whatsapp'ın tekrar kullanıma açılacağını da merak ediyorlar.

Whatsapp 3 Nisan saat 21:19 itibari ile çöktü - 1. Resim

3 NİSAN 2024 WHATSAPP KULLANILAMIYOR

Whatsapp uygulaması birçok kullanıcı tarafından kullanılamadığına dair geri dönüşler almakta. Uygulamanın kısa süreli bir teknik hatadan dolayı mesaj ve arama gibi işlemlere kapalı olduğu görülüyor. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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