Yargılama aşamasında ilginç olay! Cunta, işine gelmeyen şahitleri konuşturmadı

Yassıada’daki mahkeme tutanakları, cuntacıların hukuksuzluğunu ispatlıyor. Hukuk tarihi çalışmalarıyla tanınan İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim Çiçek “Avukatlar tanıkları getiriyor. Ancak bir yerde toplanan tanıkları önceden birileri dinliyor. İşlerine gelmeyen şahitleri mahkemeye çıkarmıyorlar. Menderes ısrarla MAH başkanının dinlenilmesini istiyor. Bu kişiyi şimdiki MİT başkanı olarak değerlendirebiliriz. Ama ifadeye çağrılmıyor” dedi.

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve Anayasa ve TBMM’nin feshi, dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 64 yıl geçti. TBMM Kütüphanesince internetten de erişime sunulan Yassıada yargılamalarının mahkeme tutanakları, hukuksuzluğu gözler önüne seriyor. Darbe yönetiminin devirdiği Demokrat Parti Hükûmetinin üyelerine açılan anayasayı ihlal, köpek davası, bebek davası, 6-7 Eylül olayları gibi 19 yargılama dosyasının tutanakları, ilgililerce incelenebiliyor.

"YARGILAMA AŞAMASINDA ÇOK İLGİNÇ OLAYLAR OLUYOR"

Hukuk tarihi çalışmalarıyla tanınan İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim Çiçek, yargılamalara ilişkin şunları söyledi: “Yargılama aşamasında çok ilginç olaylar oluyor. Adnan Menderes’in, Celal Bayar’ın ve diğer sanıkların avukatları çeşitli taleplerde bulunuyorlar. Duruşmalara tanıklar getiriliyor ama tanıklar önce bir yerde toplanıyor, birileri bu tanıkları önceden dinliyor. Bunlar arasından istediklerini seçerek Yassıada’daki duruşmalara götürüp tanıklık yaptırıyorlar. Avukatların istedikleri tanıklar mahkemeye çağrılmıyor. Mesela Adnan Menderes ısrarla 6-7 Eylül olaylarına ilişkin davada, MAH Başkanının tanık olarak dinlenilmesini istiyor. Bu kişiyi şimdiki MİT Başkanı olarak değerlendirebiliriz. Ama bunlar ifadeye çağrılmıyor.

PROFESÖRLER YOL GÖSTERDİ

Cuntacılar arasında, bundan sonra nasıl bir yol izleneceği konusunda farklı görüşler ortaya çıkıyor. Kimi ‘yargılayalım’, kimi ‘yurt dışına gönderelim’, kimi ise ‘asalım’ diyor. Aralarında bir kafa karışıklığı var. Hukuki bir şey yok ortada. Bunun üzerine profesörlerden oluşan bir kurula danışıyorlar. Onlar da ‘Siz bir darbe yapmış, Meclisi kapatmışsınız, siyasileri toplamışsınız. Hepsini serbest bırakırsanız, kimseye ceza vermezseniz, yarın meşruluğunuzu kanıtlayamazsınız’ diyor. Bunun üzerine olağanüstü bir yargılama yapılması kararı alınıyor ve Yargıtay bünyesinde hâkimler toplanıyor. Onlara bir görev veriliyor, Yüksek Adalet Divanı diye bir mahkeme kuruluyor. Biz buna tarihte Yassıada Mahkemesi diyoruz. İlk olarak, serbest bıraktıkları kişileri tekrar topluyorlar. Ardından da soruşturma heyeti davalar hazırlıyor. Menderes Hükûmeti hakkında toplamda 19 dava açılıyor.”