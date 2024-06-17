Yarışmaya damga vuran soru! Fenerbahçeli genç, takımının renklerini bilemedi

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Haziran 2024 10:07 - Güncelleme: 17 Haziran 2024 10:21 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katılan Fenerbahçeli gencin elendiği soru gündem oldu. "Hangisi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün logosunda bulunan bir renk değildir" sorusuyla karşılaşan genç, verdiği cevap sonrası hayal kırıklığına uğradı.