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Yarışmaya damga vuran soru! Fenerbahçeli genç, takımının renklerini bilemedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katılan Fenerbahçeli gencin elendiği soru gündem oldu. "Hangisi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün logosunda bulunan bir renk değildir" sorusuyla karşılaşan genç, verdiği cevap sonrası hayal kırıklığına uğradı.

Türk televizyonunun başarılı programı "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı yarışmada sorulan bir soru gündem oldu. Yarışmaya katılan Fenerbahçeli gencin elendiği soru şaşırttı. 

FENERBAHÇE'NİN RENKLERİNİ BİLEMEDİ 

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programda Fenerbahçeli gence, Fenerbahçe'nin renkleri soruldu. 
Cevaplar arasında sarı, mavi, kırmızı ve yeşil renkleri yer aldı.

"Hangisi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün logosunda bulunan renklerden biri değildir" diye sorulan genç, verdiği cevapla hayal kırıklığına uğradı.

CEVABI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

100 bin liralık soruya cevap veren genç "Kırmızı" dedi. Ancak doğru cevabın "Mavi" olduğunu görünce şoke oldu. 

 

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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