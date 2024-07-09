Yeni parti mi kuracak? Kılıçdaroğlu tartışmalara son noktayı koydu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni parti kuracağına yönelik iddialarla ilgili konuştu. Siyaseti bırakmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Partim belli CHP" dedi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki çalışma ofisinde gazeteci Vedat Yenerer'e konuştu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin süreç, CHP içinden kendisine bağlı olan milletvekilleri, yeni parti kuracağına ve İmamoğlu ile beraber yol yürüyeceğine yönelik iddialarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ADAYLIK İÇİN İLK TEKLİF AKŞENER'DEN GELDİ"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ilk teklifin Meral Akşener'den geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Karar gazetesi yazarı Elif Çakır bana geldi ve Akşener’in elçisi olarak, Akşener’in benim cumhurbaşkanı adayı olmamı istediğini ve kabul ederse destekleyeceği mesajını iletti. Süreç öyle başladı. Son güne kadar da Altılı Masa'daki tüm liderler de şahittir ki 'Hep adayımız siz olun' demiştir" dedi.

KILIÇDAROĞLU YENİ PARTİ KURACAK MI?

Yeni parti kuracağına yönelik iddialarla ilgili de konuşan Kılıçdaroplu, "Siyaseti bırakmadım. Tam da ortasındayım. Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Partim belli CHP" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU İLE BERABER Mİ YOL YÜRÜYECEK?

"En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu” sorusuna "Evet, doğru" cevabını veren Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile birlikte yürümek için görüştüğüne yönelik iddialara da, "Hayır, iddiaların hiçbiri doğru değil. En son Kurban Bayramı'nda arayıp bayramımı kutladı. Ondan sonra bir daha hiç görüşmedik" diye cevap verdi.