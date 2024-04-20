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Yenikapı-Yalova vapurunda korku dolu anlar: Dev dalgalar araçların camını kırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına Yalova-Yenikapı feribotunda korku dolu anlara neden oldu. Vapurda bulunan onlarca aracın dev dalgaların vurması sonucunda camı kırıldı. Dalgalar nedeniyle birbirlerine çarpan araçlarda hasarlar oluştu.

Türkiye'nin batısında yaz aylarını aratmayan günler yerini sağanak yağış ve fırtınaya bıraktı. Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun batısında gün boyu sağanak yağış ve fırtınalar etkili oldu. Fırtına Yenikapı-Yalova feribotunda korku dolu anlar yaşattı. Onlarca araç dalgaların vurması ve birbirlerine çarpması sonucu hasar aldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova’dan Yenikapı’ya hareket eden İDO feribotu, Marmara Denizi’nde aniden çıkan fırtınanın ortasında kaldı.

Yenikapı-Yalova vapurunda korku dolu anlar: Dev dalgalar araçların camını kırdı - 1. Resim

15.45’te yola çıkan feribot, normal şartlarda 1 saatlik seferini yaklaşık 2 saatte tamamladı.

Yenikapı-Yalova vapurunda korku dolu anlar: Dev dalgalar araçların camını kırdı - 2. Resim

Fırtınada yolcular korku dolu anlar yaşadı.

Yenikapı-Yalova vapurunda korku dolu anlar: Dev dalgalar araçların camını kırdı - 3. Resim

Dalgaların arasında kalan feribottaki araçlar birbirlerine çarptı. Dev dalgalar feribotun ön kısmında bulunan ilk 2 sıradaki araçlara maddi hasar verdi.

Yenikapı-Yalova vapurunda korku dolu anlar: Dev dalgalar araçların camını kırdı - 4. Resim

Feribotun İstanbul Yenikapı’ya yanaşmasıyla denizde korku dolu anlar yaşayan yolcular derin nefes aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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