Yenikapı-Yalova vapurunda korku dolu anlar: Dev dalgalar araçların camını kırdı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına Yalova-Yenikapı feribotunda korku dolu anlara neden oldu. Vapurda bulunan onlarca aracın dev dalgaların vurması sonucunda camı kırıldı. Dalgalar nedeniyle birbirlerine çarpan araçlarda hasarlar oluştu.
Türkiye'nin batısında yaz aylarını aratmayan günler yerini sağanak yağış ve fırtınaya bıraktı. Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun batısında gün boyu sağanak yağış ve fırtınalar etkili oldu. Fırtına Yenikapı-Yalova feribotunda korku dolu anlar yaşattı. Onlarca araç dalgaların vurması ve birbirlerine çarpması sonucu hasar aldı.
Alınan bilgiye göre, Yalova’dan Yenikapı’ya hareket eden İDO feribotu, Marmara Denizi’nde aniden çıkan fırtınanın ortasında kaldı.
15.45’te yola çıkan feribot, normal şartlarda 1 saatlik seferini yaklaşık 2 saatte tamamladı.
Fırtınada yolcular korku dolu anlar yaşadı.
Dalgaların arasında kalan feribottaki araçlar birbirlerine çarptı. Dev dalgalar feribotun ön kısmında bulunan ilk 2 sıradaki araçlara maddi hasar verdi.
Feribotun İstanbul Yenikapı’ya yanaşmasıyla denizde korku dolu anlar yaşayan yolcular derin nefes aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı