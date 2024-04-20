Yenikapı-Yalova vapurunda korku dolu anlar: Dev dalgalar araçların camını kırdı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Nisan 2024 19:43 - Güncelleme: 20 Nisan 2024 19:51 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına Yalova-Yenikapı feribotunda korku dolu anlara neden oldu. Vapurda bulunan onlarca aracın dev dalgaların vurması sonucunda camı kırıldı. Dalgalar nedeniyle birbirlerine çarpan araçlarda hasarlar oluştu.