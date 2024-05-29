Yer: Adana... 'Mehdiyim' diyerek bıçakla adliyeyi bastı

Adana’da kendisinin “Mehdi” olduğunu öne süren bir kişi, adliyede bıçaklı eylem yaptı. Şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki adliye binasına gelen ve isminin Müslüm Şahin olduğunu öne süren şahıs, polis kontrol noktasında bıçak çıkardı.

Şahıs, “Kardeşlerim beni size gönderen Yüce Allah, beni bu dünyaya bir mehdi olarak gönderdiyse bu da sizlerin iyiliği ve doğru yolu bulması içindir. Bana karşı gelirseniz ya da bana karşı koyarsanız şunu bilin ki başınıza büyük bir kıyamet gelebilir” dedikten sonra bıçağı kınına sokup polise teslim etti.

Şahıs daha sonra gözaltına alındı.