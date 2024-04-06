YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı. Açıklamada, "Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir, Zeydan 31 Mart itibarıyla seçilme yeterliliği taşımaktadır" denildi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasi parti ve adayların itiraz süreçleri devam ediyor.

DEM PARTİ ADAYI ZEYDAN YÜZDE 55 OY ALDI

Seçim sonrası en tartışmalı illerden biri de Van oldu. Van'da DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yüzde 55.48 ile birinci oldu. AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas ise oyların yüzde 27.15'ini aldı.

İL SEÇİM KURULU ZEYDAN'I KAZANMIŞ SAYMADI

Ancak Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti. Bu noktada mazbatanın AK Parti adayına verileceği gündeme geldi.

OLAYLAR ÇIKTI

Van'da İl Seçim Kurulunun Zeydan hakkındaki kararının ardından parti binası önünde toplanan kalabalık, yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine ara sokaklara dağılan kalabalıktakiler, caddelerdeki çiçeklikleri devirdi, ateş yakarak polise taş attı. Kentin birçok noktasında toplanarak barikatlar kuran, bazı araçlara zarar veren göstericilere müdahale eden polis, tazyikli su ve biber gazıyla grubu dağıtmaya çalıştı.

YSK, TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU

Hemen ardından YSK, DEM Parti'nin; Van İl Seçim Kurulunun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına yaptığı itirazı oy çokluğu ile kabul etti. Partinin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

ZEYDAN MAZBATASINI ALDI

Dün de Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan, mazbatasını aldı. Adliye çıkışında açıklama yapan Zeydan, seçim sonuçlarının hayırlı hizmetler üretmeye vesile olmasını diledi. Zeydan, "Bugünden itibaren, belediye meclisimiz, kentimizin bütün dinamikleri, sivil toplum kuruluşlarıyla kentimizin bütün sorunlarına bir an önce çözüm bulma ve halkımıza hak ettiği hizmetleri sunabilmek için çalışacağız. Bütün yurttaşlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Öte yandan YSK bugün kararın gerekçesini açıkladı. Açıklamada, "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Abdullah Zeydan'ın adli sicil ve arşiv kaydında yer alan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin süresi içinde kesinleşmiş yasaklanmış hakların geri verilmesi kararının Van İl Seçim Kuruluna ibraz edildiği anlaşılmaktadır. Belediye başkanlığı adaylıkları kesinleştikten sonra 29 Mart 2024 tarihinde usulüne uygun şekilde kesinleşmiş, yasaklanmış hakların geri verilmesi kararının aynı mahkeme tarafından iptaline karar verilmiş olsa da, sonradan kanuna aykırı şekilde verilen bu karar da henüz kesinleşmemiştir. 4/4/2023 tarihli ve usulüne uygun olarak kesinleştirilen yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı halen hukuk dünyasında varlığını korumaktadır." ifadeleri yer aldı.