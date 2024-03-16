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Haberler > Gündem > YSK'dan Siverek'teki seçim eğitimi toplantısında öğretmenlere hakaret iddiasına inceleme

YSK'dan Siverek'teki seçim eğitimi toplantısında öğretmenlere hakaret iddiasına inceleme

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
YSK&#039;dan Siverek&#039;teki seçim eğitimi toplantısında öğretmenlere hakaret iddiasına inceleme

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

YSK, Şanlıurfa'da yerel seçimlerde görevli öğretmenlere bir katip tarafından "Seçim günü arayıp aptal aptal sorular sormayın, sizin gibi öğretmenlerin çocuklarımın öğretmeni olmasını istemem" sözleri ile hakaret edildiği iddiasıyla ilgili inceleme başlattı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görevlendirilen memur üyelerin eğitimi için yapılan toplantıda, görevli öğretmenlere hakaret edildiği iddiasıyla ilgili inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, konuyu araştırmaya başlayan YSK, iddiaları inceleyecek.

NE OLMUŞTU?

Eğitim Bir Sen Siverek'in X hesabından yapılan paylaşımda Siverek'te yapılan eğitim toplantısında öğretmenlere hakaret edildiği iddia edilmişti. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti.

'ÖĞRETMENLER YALNIZ DEĞİLDİR, HAKARETİ KABUL ETMİYORUZ'

Bugün Siverek'te yaklaşık 500 öğretmenle yapılan seçim toplantısında kendini tanıtmadan toplantıyı başlatan sonradan katip olduğunu öğrendiğimiz kişi seçimle ilgili 20 dakikalık videoyų izlettikten sonra "Anladınız mı? Seçim günü arayıp aptal aptal sorular sormayın, sizin gibi öğretmenlerin çocuklarımın öğretmeni olmasını istemem" diyerek hakaret edince öğretmen arkadaşlar tepki göstermiş bunun üzerine Seçim Kurulu Başkanı da katibi savunarak öğretmenleri suçlamaya devam etmiş "Gelip kapımda görevimizi iptal için yalvarıyorsunuz" diyerek hakarete devam etmiş ve öğretmenlerimizden bir kaç tanesinin ismini alarak soruşturma açacağını ifade etmiş ve göz dağı vermiştir.

Her fırsatta öğretmeni örseleyen bu çirkin kabul edilemez tavrı kınadığımızı ifade ediyor Kaymakam bey başta olmak üzere ilgili mercilerle yaptığımız görüşmede ilgililer hakkında soruşturma açılması talebinde bulunduğumuzu ve olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz."

YSK'dan Siverek'teki seçim eğitimi toplantısında öğretmenlere hakaret iddiasına inceleme - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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