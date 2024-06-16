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Yunanistan polisi Türkleri Rodos Adası'na almadı

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Yunanistan polisi Türkleri Rodos Adası&#039;na almadı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinden düzenlenen seferler ile Rodos Adası'na gitmek isteyen 473 Türk vatandaşı, Rodos polisi tarafından doluluk sebebiyle adaya alınmadı. Gerekçe olarak Türk turistler için uygulanmaya başlanan kapıda vize uygulamasının çöktüğü ve yoğunluk yaşandığı öne sürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinden düzenlenen seferler ile Rodos Adası'na gitmek isteyen Türk vatandaşları, Rodos polisi tarafından doluluk gerekçesiyle adaya alınmadı.

Yunanistan adalarına kapıda vize uygulamasının hayata geçmesinin ardından bayram tatilini Rodos Adası'nda geçirmek isteyen vatandaşlar, Rodos polisinin engeline takıldı.

Yunanistan polisi Türkleri Rodos Adası'na almadı - 1. Resim

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN KABUS OLDU

Bayram tatili ve turizm sezonu sebebiyle oluşan yoğunluğu gerekçe gösteren Rodos polisi, kapıda vize alarak gelecek olan vatandaşları adaya almadı.

Marmaris-Rodos arası yapılacak olan sefer için limana gelen vatandaşlar yoğunluk sebebiyle alınamayacağını öğrenince Marmaris limanından geri dönmek zorunda kaldı.

Yunanistan polisi Türkleri Rodos Adası'na almadı - 2. Resim

YOĞUNLUK GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Yoğunluk sebebiyle adaya alımların olmadığı öğrenilirken, 3 günde kapıda vize alarak adaya girmek isteyen 473 kişi Rodos Adası’na gidemedi.

Schengen vizesi olan vatandaşların giriş yapabildiği öğrenilirken, adadaki doluluğu gerekçe gösteren Rodos polisinin, kapıdan vize alacak vatandaşların girişine izin vermediği öğrenildi.

Yunanistan polisi Türkleri Rodos Adası'na almadı - 3. Resim

UYGULAMA ÇÖKTÜ DENİLDİ

Yunanistanlı yetkililer, 473 Türk vatandaşının Rodos Adası'na girememesini, Türk turistler için uygulanmaya başlanan kapıda vize (ekspres vize) uygulamasının çökmesiyle açıkladı.

Rodos gümrüğünün kilitlenmesi nedeniyle çok sayıda turistin Rodos tatili hayal oldu.

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