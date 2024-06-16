Yunanistan polisi Türkleri Rodos Adası'na almadı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 16 Haziran 2024 21:27 - Güncelleme: 16 Haziran 2024 21:50 - Güncelleme:

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Muğla'nın Marmaris ilçesinden düzenlenen seferler ile Rodos Adası'na gitmek isteyen 473 Türk vatandaşı, Rodos polisi tarafından doluluk sebebiyle adaya alınmadı. Gerekçe olarak Türk turistler için uygulanmaya başlanan kapıda vize uygulamasının çöktüğü ve yoğunluk yaşandığı öne sürüldü.