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Haberler > Gündem > Yurtta sahur sonrası panik! 21 öğrenci hastanelik oldu

Yurtta sahur sonrası panik! 21 öğrenci hastanelik oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yurtta sahur sonrası panik! 21 öğrenci hastanelik oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'da bir yurtta kalan öğrenciler sahur sonrası fenalaştı. 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yurdu'nda kalan 21 öğrenci, sahurda yedikleri kıymalı pideden sonra fenalaştı.

Öğrenciler, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karın ağrısı şikayeti yaşayan öğrencilere gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. 

Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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