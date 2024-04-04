Yurtta sahur sonrası panik! 21 öğrenci hastanelik oldu
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ordu'da bir yurtta kalan öğrenciler sahur sonrası fenalaştı. 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.
Ordu’nun Fatsa ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yurdu'nda kalan 21 öğrenci, sahurda yedikleri kıymalı pideden sonra fenalaştı.
Öğrenciler, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karın ağrısı şikayeti yaşayan öğrencilere gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu.
Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı