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Yusufeli'nde seçim sonuçlarına AK Parti itiraz etti, CHP’nin oyu arttı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yusufeli&#039;nde seçim sonuçlarına AK Parti itiraz etti, CHP’nin oyu arttı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde AK Parti’nin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu oyları yeniden saydı. Başkanlık yarışını 47 oy farkla önde bitiren CHP’nin adayı Barış Demirci’nin oyu yapılan sayım sonrası bir oy artarak fark 48’e çıktı.

Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından bazı il ve ilçelerde itirazlar yapıldı.

AK PARTİ İTİRAZ ETTİ

Artvin’in Yusufeli ilçesinde de yapılan 31 Mart Yerel Seçim sonrası Cumhuriyet Halk Patisi’nin adayı Barış Demirci bin 954 oy alırken, AK Parti’nin adayı Mustafa Demirkıran bin 918 oy aldı. Sonuçların ardından AK Parti ilçe teşkilatı belediye başkanlığı seçimlerine itiraz ederek oyların yeniden sayılmasını talep etti.

DEMİRCİ LEHİNE ARTTI

İlçe Seçim Kurulu, sandık sonuç tutanaklarının incelenmesinin ardından oyların yeniden sayılması kararını aldı. Yeniden sayılan oylarda AK Parti ve CHP arasındaki 47 oy farkı Barış Demirci’nin lehine artarak 48’e çıktı.

15 YIL SONRA PARTİ DEĞİŞİYOR

Öte yandan CHP Belediye Başkanı seçilen Barış Demirci, 15 yıldır AK Parti tarafından yönetilen Yusufeli Belediyesi’ne Cuma günü Yusufeli Adliyesinden mazbatasını aldıktan sonra başkanlık etmeye başlayacak.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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