14 Temmuz günü KPSS nedeniyle Ankara'da nüfus müdürlükleri 07.00-14.30 aralığında açık olacak

Pazar günü gerçekleştirilecek olan KPSS sınavının başlamasına kısa süre kala kimlik belgelerini unutanlar Ankara'da nüfus müdürlükleri açık mı, saat kaça kadar merak ediyor. İstanbul Valiliği ise geçtiğimiz günlerde nüfus müdürlüklerinin KPSS nedeniyle çalışma saatlerinin değiştiğini duyurmuştu.

Bu sene KPSS'ye 1 milyon 470 bin 487 aday başvurdu

Bu sene KPSS'ye 1 milyon 470 bin 487 aday başvurdu

1 milyon 470 bin 487 adayın başvurduğu KPSS sınavında iki oturum bugün yapılıyor. Kimlik belgesini unutanlar için ise nüfus müdürlükleri belirli saat aralığında açık olacak.

ANKARA NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI KPSS?

Ankara Valiliğinin geçtiğimiz günlerde yayımladığı duyuruya göre müdürlükler 07.00 ile 14.30 aralığında hizmet verecek.

Duyuru ise şöyle oldu:

14 Temmuz 2024 Pazar günü yapılacak olan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavına (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile 20-21 Temmuz 2024 Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan Alan Bilgileri oturumlarına katılacak adaylardan, nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylara "Sınava Giriş Belgesi" ile bir fotoğrafını yanında getirmeleri halinde yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için;

14.07.2024 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında İlimize bağlı Altındağ, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri,

20 Temmuz Cumartesi günü 07.00-14.30 ve 21 Temmuz Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri açık tutulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

KOCAELİ'NDE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Temmuz günü İzmit, Gebze ve Gölcük İlçe Nüfus Müdürlükleri 07.00 ile 14.30 aralığında açık olacak.