İstanbul Valiliği ve Kocaeli Valiliği, beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle hafta sonu bazı eğitim faaliyetlerine ara verileceğini duyurdu. Art arda gelen duyurular ardından vatandaşlar, "17-18 Ekim’de ehliyet sınavı ve kurslar yok mu, iptal mi?" sorularına cevap arıyor. İşte iptal edilen e-Sınavlar hakkında yapılan açıklamalar...

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Şiddetli yağış uyarısı yapılan iki il (İstanbul-Kocaeli) valiliği açıklamasına göre, il genelinde beklenen şiddetli yağış nedeniyle 17-18 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar günleri eğitim, kurs, sınav ve bazı spor faaliyetlerine ara verildi.Karar, hafta sonu sınava girmeye hazırlanan sürücü adaylarını da kapsıyor. Belirtilen tarihlerde e-Sınav merkezlerinde yapılacak sınavlar ile Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları (MTSK) sınavları gerçekleştirilmeyecek.

17-18 Ekim’de ehliyet sınavı ve kurslar yok mu, iptal mi? İstanbul ve Kocaeli Valiliği e-Sınav duyurusu

İSTANBUL İÇİN ALINAN KARAR

İstanbul’da hafta sonu beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı eğitim faaliyetleri ve sınavlar ertelendi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 16 Ekim 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, kent genelinde etkisini göstermesi beklenen şiddetli yağış sebebiyle hafta sonu yürütülecek bazı eğitimler ve e-sınavlar durduruldu.

17-18 Ekim’de ehliyet sınavı ve kurslar yok mu, iptal mi? İstanbul ve Kocaeli Valiliği e-Sınav duyurusu

KOCAELİ VALİLİĞİ DUYURUSU

Kocaeli genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle; 17-18 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar günleri;

Bilim ve Sanat Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere,

E-Sınav Merkezlerinde yapılan sınavlara,

Tüm Özel Kurslar ve Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK),

Halk Eğitim Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimler ve Belediyelerimizin Akademi, Komek v.b. yüz yüze eğitim yapılan kurslardaki eğitimlere,

MTSK ( Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurs) sınavları ile İş Makineleri Kurs ve Sınavlarına,

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde verilen eğitimlere,

İl Şampiyonaları ve Yerel Lig Müsabakalarına (Ulusal Yarışmalar ve Lig Müsabakaları hariç),

Gençlik ve Spor Bakanlığı Projeleri kapsamında GSB Spor Okulları eğitimlerine ara verilmiştir.

Direksiyon sınavına katılacak adayların durumu, e-Sınav uygulamasına katılacak kişilerden farklı olabilir. Uygulamalı sınava katılacak adayların kendi sınav tarihleriyle ilgili doğrudan bilgi alması gerekiyor.

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