Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 19 Mayıs’ta SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve HÜRJET uçak gösterileri 16.00’da Doğupark’ta yapılacak

19 Mayıs’ta SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve HÜRJET uçak gösterileri 16.00’da Doğupark’ta yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
19 Mayıs’ta SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve HÜRJET uçak gösterileri 16.00’da Doğupark’ta yapılacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na kısa süre kala gösterilerin nerede, saat kaçta olacağı merak edildi. HÜRJET'İN gökyüzü ile buluşmasının gerçekleşeceği uçuşları izlemek isteyenler ise ne zaman olacağını ve hangi uçakların gösteri yapacağını araştırmaya başladı.

19 Mayıs’ta tüm Türkiye coşku ile kutlamalara katılacak. Solotürk, Türk Yıldızları gibi efsanelerin ise gösterilerinin saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Samsun'un çeşitli yerlerinde yapılacak olan kutlamalara dair detaylar...

19 Mayıs günü 15.30'da Sahil Güvenlik helikopter, 16.00'da Doğupark’ta Solotürk, Türk Yıldızları ve Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik uçağı HÜRJET'in gösteri yapacak.

TUSAŞ, manevralar testini başarılı ile tamamladığına dair video paylaşırken “Dahası 19 Mayıs’ta Samsun’da” notu düşüldü.

19 Mayıs’ta SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve HÜRJET uçak gösterileri 16.00’da Doğupark’ta yapılacak - 1. Resim

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise “Testleri hızla devam eden HÜRJET’imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs’ta sürprize hazır olun” ifadesi ile sevindiren haberi verdi.

19 Mayıs’ta SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve HÜRJET uçak gösterileri 16.00’da Doğupark’ta yapılacak - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası rezervleri 1 haftada 7.5 milyar dolar arttı! İşte kasadaki toplam miktar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pegasus bedelsiz sermaye artırımı yapacak! Hak kullanım tarihi 14 Mayıs olarak belirlendi - HaberlerPegasus bedelsiz sermaye artırımı yapacak! Hak kullanım tarihi 14 Mayıs olarak belirlendiNilgün Belgün Şahane Hayatım’da Firuze karakterini oynamak için konuk olacak - HaberlerNilgün Belgün Şahane Hayatım’da Firuze karakterini oynamak için konuk olacak1.⁠ ⁠Lig final maçı tek maç olarak oynanacak - Haberler1.⁠ ⁠Lig final maçı tek maç olarak oynanacakYKS yerlerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor - HaberlerYKS yerlerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyorTrendyol 1. Lig çeyrek finalinde bugün Bodrumspor ile Boluspor 17.00'de karşılaşacak - HaberlerTrendyol 1. Lig çeyrek finalinde bugün Bodrumspor ile Boluspor 17.00'de karşılaşacakKaçak hacılara ceza! Suudi Arabistan "hac vizesi" olmayanlara 85 bin lira ceza uygulayacak - HaberlerKaçak hacılara ceza! Suudi Arabistan "hac vizesi" olmayanlara 85 bin lira ceza uygulayacak
Sonraki Haber Yükleniyor...