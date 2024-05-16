19 Mayıs’ta SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve HÜRJET uçak gösterileri 16.00’da Doğupark’ta yapılacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mayıs 2024 15:06 - Güncelleme: 16 Mayıs 2024 15:14 - Güncelleme:

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na kısa süre kala gösterilerin nerede, saat kaçta olacağı merak edildi. HÜRJET'İN gökyüzü ile buluşmasının gerçekleşeceği uçuşları izlemek isteyenler ise ne zaman olacağını ve hangi uçakların gösteri yapacağını araştırmaya başladı.