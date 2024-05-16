19 Mayıs’ta SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve HÜRJET uçak gösterileri 16.00’da Doğupark’ta yapılacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na kısa süre kala gösterilerin nerede, saat kaçta olacağı merak edildi. HÜRJET'İN gökyüzü ile buluşmasının gerçekleşeceği uçuşları izlemek isteyenler ise ne zaman olacağını ve hangi uçakların gösteri yapacağını araştırmaya başladı.
19 Mayıs’ta tüm Türkiye coşku ile kutlamalara katılacak. Solotürk, Türk Yıldızları gibi efsanelerin ise gösterilerinin saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Samsun'un çeşitli yerlerinde yapılacak olan kutlamalara dair detaylar...
19 Mayıs günü 15.30'da Sahil Güvenlik helikopter, 16.00'da Doğupark’ta Solotürk, Türk Yıldızları ve Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik uçağı HÜRJET'in gösteri yapacak.
TUSAŞ, manevralar testini başarılı ile tamamladığına dair video paylaşırken “Dahası 19 Mayıs’ta Samsun’da” notu düşüldü.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise “Testleri hızla devam eden HÜRJET’imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs’ta sürprize hazır olun” ifadesi ile sevindiren haberi verdi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi