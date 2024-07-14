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2024 KPSS puan hesaplamasına göre 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024 KPSS puan hesaplamasına göre 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor
Kpss, Puan Hesaplama, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

14 Temmuz günü yapılan KPSS sınavının sona ermesiyle beraber adaylar KPSS puan hesaplama yaparken kaç yanlış bir doğruyu götürüyor araştırmakta. Milyonlarca kişinin girdiği sınavda heyecan sona ererken puan ve net hesaplamaları da yapılıyor.

Bugün gerçekleşen KPSS sınavının ardından adaylar netini hesaplamak amacıyla puan hesaplama yapıyor. Adayların iki oturumu da tamamlamasının ardından kaç doğru yanlış götürüyor sorusuna dair araştırmaya başladı.

KPSS KAÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR?

14 Temmuz günü gerçekleşen sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. 4 yanlış yapan adayın 1 sorusu doğru sayılmayacak.

PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre puanlama şöyle olacak:

"Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır."

2024 KPSS puan hesaplamasına göre 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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