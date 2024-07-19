A Milli Kadın Futbol Takımı Ukrayna'yı yenerse Yunanistan - Belçika maçının galibi ile karşılaşacak

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Temmuz 2024 15:52 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 16:05 - Güncelleme:

A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna, Haber

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2025 Avrupa Şampiyonası finallerine gitmek için A Milli Kadın Futbol Takımı tarihinde bir ilke imza atarak play-off'lara kaldı. Ay-yıldızlıların play-off'lardaki rakibi Ukrayna oldu. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Ukrayna'yı yenmesi durumunda kimle karşılaşacağı da belli oldu.