A Milli Kadın Futbol Takımı Ukrayna'yı yenerse Yunanistan - Belçika maçının galibi ile karşılaşacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
2025 Avrupa Şampiyonası finallerine gitmek için A Milli Kadın Futbol Takımı tarihinde bir ilke imza atarak play-off'lara kaldı. Ay-yıldızlıların play-off'lardaki rakibi Ukrayna oldu. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Ukrayna'yı yenmesi durumunda kimle karşılaşacağı da belli oldu.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası play-off'lardaki ilk maçına Ukrayna karşısında çıkacak.
Tarihinde bir ilke imza atarak play-off'lara kalan Ay-yıldızlılar, birinci ve ikinci tur sonucunda rakiplerini elerse Avrupa Şampiyonası biletini kazanacak.
A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI-UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN?
Ay-yıldızlılar 23-29 Ekim tarihleri arasında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI UKRAYNA'YI ELERSE KİMLE KARŞILAŞACAK?
A Milli Kadın Futbol takımı Ukrayna'yı mağlup ederse ikinci tur müsabakalarında Yunanistan-Belçika maçının galibi ile karşılaşacak.
İkinci tur maçında da kazandığı taktirde Avrupa Şampiyonası bileti alan 7 takımdan biri olacak.
Karşılaşma 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek.
2025 Avrupa Şampiyonası ise 2-27 Temmuz'da yapılacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi