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A Milli Kadın Futbol Takımı Ukrayna'yı yenerse Yunanistan - Belçika maçının galibi ile karşılaşacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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A Milli Kadın Futbol Takımı Ukrayna&#039;yı yenerse Yunanistan - Belçika maçının galibi ile karşılaşacak
A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Avrupa Şampiyonası finallerine gitmek için A Milli Kadın Futbol Takımı tarihinde bir ilke imza atarak play-off'lara kaldı. Ay-yıldızlıların play-off'lardaki rakibi Ukrayna oldu. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Ukrayna'yı yenmesi durumunda kimle karşılaşacağı da belli oldu.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası play-off'lardaki ilk maçına Ukrayna karşısında çıkacak.

Tarihinde bir ilke imza atarak play-off'lara kalan Ay-yıldızlılar, birinci ve ikinci tur sonucunda rakiplerini elerse Avrupa Şampiyonası biletini kazanacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı Ukrayna'yı yenerse Yunanistan - Belçika maçının galibi ile karşılaşacak - 1. Resim

A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI-UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN?

Ay-yıldızlılar 23-29 Ekim tarihleri arasında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI UKRAYNA'YI ELERSE KİMLE KARŞILAŞACAK?

A Milli Kadın Futbol takımı Ukrayna'yı mağlup ederse ikinci tur müsabakalarında Yunanistan-Belçika maçının galibi ile karşılaşacak.

İkinci tur maçında da kazandığı taktirde Avrupa Şampiyonası bileti alan 7 takımdan biri olacak.

Karşılaşma 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek.

2025 Avrupa Şampiyonası ise 2-27 Temmuz'da yapılacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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