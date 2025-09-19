Ali Erbaş emekli mi oldu, yerine kim geçti? Safi Arpaguş cübbesini giydi

2017 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yürüten Ali Erbaş’ın yerine 18 Eylül 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Safi Arpaguş atandı. İki dönem boyunca görev yapan Ali Erbaş emekli mi oldu? diye merak edildi. Peki yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte o soruların cevapları...

ALİ ERBAŞ EMEKLİ Mİ OLDU?

2 dönem Diyanet İşleri Başkanlığı yapan Ali Erbaş'ın görevi 17 Eylül 2025'te doldu. Yerine geçen isim ise Safi Arpaguş oldu. Ali Erbaş'ın ne yapacağı da merak konusu oldu. Ali Erbaş emeli mi oldu? sorusu gündemde, Ali Erbaş emekli olmaya hak kazandı. Emekli olmaya karar verip vermediğine dair resmi açıklama yapılmadı.

SAFİ ARPAGUŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Safi Arpaguş 1967 yılında doğdu, 58 yaşındadır. Aslen Amasyalıdır. Safi Arpaguş Gümüşhacıköy'ünde dünyaya gelmiştir.

SAFİ ARPAGUŞ KAÇ EĞİTİM HAYATI

Safi Arpaguş, 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden, 1990 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1992 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başlamıştır.

SAFİ ARPAGUŞ PROFESÖR MÜ?

Safi Arpaguş, 1994 yılında Yüksek Lisansını; 2001 yılında Doktorasını tamamlamıştır. 2008 yılında Doçent olan Safi Arpaguş 2014 yılında da Profesör olmuştur. 2011-2021 yılları arasında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

SAFİ ARPAGUŞ NE İŞ YAPAR?

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına atandı. Kendisi aynı zamanda M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalı öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanıdır.