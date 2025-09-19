Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Ali Erbaş emekli mi oldu, yerine kim geçti? Safi Arpaguş cübbesini giydi

Ali Erbaş emekli mi oldu, yerine kim geçti? Safi Arpaguş cübbesini giydi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ali Erbaş emekli mi oldu, yerine kim geçti? Safi Arpaguş cübbesini giydi
Diyanet İşleri Başkanı, Ali Erbaş, Emeklilik, Profesör, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş emekli mi oldu, yerine kim geçti? diye merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Safi Arpaguş göreve getirilmişti, cübbesini giydi. Peki Safi Arpaguş kimdir, kaç yaşında, nerelidir? İşte Safi Arpaguş'un biyografisi...

 2017 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yürüten Ali Erbaş’ın yerine 18 Eylül 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Safi Arpaguş atandı. İki dönem boyunca görev yapan Ali Erbaş emekli mi oldu? diye merak edildi. Peki yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte o soruların cevapları...

Ali Erbaş emekli mi oldu, yerine kim geçti? Safi Arpaguş cübbesini giydi - 1. Resim

ALİ ERBAŞ EMEKLİ Mİ OLDU?

2 dönem Diyanet İşleri Başkanlığı yapan Ali Erbaş'ın görevi 17 Eylül 2025'te doldu. Yerine geçen isim ise Safi Arpaguş oldu. Ali Erbaş'ın ne yapacağı da merak konusu oldu. Ali Erbaş emeli mi oldu? sorusu gündemde, Ali Erbaş emekli olmaya hak kazandı. Emekli olmaya karar verip vermediğine dair resmi açıklama yapılmadı. 

Ali Erbaş emekli mi oldu, yerine kim geçti? Safi Arpaguş cübbesini giydi - 2. Resim

SAFİ ARPAGUŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Safi Arpaguş 1967 yılında doğdu, 58 yaşındadır. Aslen Amasyalıdır. Safi Arpaguş Gümüşhacıköy'ünde dünyaya gelmiştir. 

Ali Erbaş emekli mi oldu, yerine kim geçti? Safi Arpaguş cübbesini giydi - 3. Resim

SAFİ ARPAGUŞ KAÇ EĞİTİM HAYATI

Safi Arpaguş, 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden, 1990 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1992 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başlamıştır. 

Safi Arpaguş kimdir, kaç yaşında, nereli? - 2. Resim

SAFİ ARPAGUŞ PROFESÖR MÜ?

Safi Arpaguş, 1994 yılında Yüksek Lisansını; 2001 yılında Doktorasını tamamlamıştır. 2008 yılında Doçent olan Safi Arpaguş 2014 yılında da Profesör olmuştur. 2011-2021 yılları arasında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.  

Ali Erbaş emekli mi oldu, yerine kim geçti? Safi Arpaguş cübbesini giydi - 5. Resim

SAFİ ARPAGUŞ NE İŞ YAPAR?

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş  Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince  Diyanet İşleri Başkanlığına atandı. Kendisi aynı zamanda M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalı öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanıdır.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

