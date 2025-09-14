Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara deprem son dakika! Ankara'da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Son dakika deprem haberi Ankara'dan geldi. İnternette şu sıralar en çok merak edilen ve araştırılan ise Ankara'daki depremin büyüklüğü ne? sorusu oldu. Peki Ankara depreminin merkez üssü ne, AFAD son depremler listesinde Ankara depremi var mı? İşte Ankara'daki depremle ilgili gelişmeler...

Türkiye'deki son depremler araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem listesi bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler vatandaşlar tarafından takibe alınıyor. Ankara sallandı, depremin merkez üssü ne, büyüklüğü kaç? İşte Ankara son depremler listesi...

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), son depremin Ankara'da meydana geldiğini duyurdu.

SON DAKİKA ANKARA'DA DEPREM NEREDE OLDU, BÜYÜKLÜĞÜ NE?

Ankara'da saat 14:25 sularında olan Gölbaşı merkezli depremin büyüklüğü 3,1 olarak ölçüldü. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

