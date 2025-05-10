Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ankaragücü ligde kaldı mı? Bir dönemin sonuna gelindi!

Ankaragücü ligde kaldı mı? Bir dönemin sonuna gelindi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ankaragücü ligde kaldı mı? Bir dönemin sonuna gelindi!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1.Lig'in 38.haftasında MKE Ankaragücü, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı. Ankaragücü 2. Lig'e düştü.

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü ile Amed Sportif Faaliyetler ile mücadele etti. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmasına rağmen Ankaragücü küme düştü.

MKE Ankaragücü küme düştü Amed Sportif Faaliyetler maçında tribünde olaylar çıktı

ANKARAGÜCÜ LİG'DE KALDI MI?

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasından mağlup çıkmasına rağmen Lig'de tutunamadı.

Manisa FK'nın  Ümraniyespor'u mağlup etmesi sonrasında Ankaragücü, 2. Lig'e düştü. Yani Ankaragücü Lig'de kalmayı başaramadı. 

MKE Ankaragücü, art arda 2 sezon küme düştü. Başkent ekibi, son olarak 2016/17 sezonunda 2. Lig'de oynamıştı.

Ankaragücü ligde kaldı mı? Bir dönemin sonuna gelindi! - 2. Resim

SÜPER LİG'E YÜKSELENLER

Kocaelispor
Gençlerbirliği

PLAY-OFF FİNALİSTİ

Fatih Karagümrük

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

İstanbulspor - Boluspor
Erzurumspor - Bandırmaspor

HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ?

MKE Ankaragücü
Şanlıurfaspor
Adanaspor
Yeni Malatyaspor

TRENDYOL 1. LİG - 38. HAFTA SONUÇLARI

Adanaspor 0-7 Boluspor
Ankaragücü 2-0 Amed SK
Bandırmaspor 2-1 Pendikspor
Fatih Karagümrük 2-1 Iğdır FK
İstanbulspor 3-0 Çorum FK
Sakaryaspor 2-0 Esenler Erokspor
Şanlıurfaspor 0-1 Erzurumspor FK
Ümraniyespor 0-1 Manisa FK
Yeni Malatyaspor 0-5 Gençlerbirliği

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Netanyahu'ya değil, eşine seslendi! İsrailli esirden isyan dolu sözler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pazar günü noter açık mı? Noterlerin çalışma saatleri belli oldu  - HaberlerPazar günü noter açık mı? Noterlerin çalışma saatleri belli oldu Doğum yardımı yattı mı? 5 bin TL doğum yardımı ödemesi ne zaman yatacak? - HaberlerDoğum yardımı yattı mı? 5 bin TL doğum yardımı ödemesi ne zaman yatacak?Konya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Konya'da nerede oldu? - HaberlerKonya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Konya'da nerede oldu?Dün akşam en çok hangi yapım izlendi? Reyting birincisi el değiştirdi - HaberlerDün akşam en çok hangi yapım izlendi? Reyting birincisi el değiştirdiBu akşam televizyonda ne var?ı 10 Mayıs 2025 Cumartesi tv yayın akışı belli oldu - HaberlerBu akşam televizyonda ne var?ı 10 Mayıs 2025 Cumartesi tv yayın akışı belli olduGaziantep'te bugün yağmur var mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı - HaberlerGaziantep'te bugün yağmur var mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı
Sonraki Haber Yükleniyor...