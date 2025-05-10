Ankaragücü ligde kaldı mı? Bir dönemin sonuna gelindi!
Trendyol 1.Lig'in 38.haftasında MKE Ankaragücü, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı. Ankaragücü 2. Lig'e düştü.
Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü ile Amed Sportif Faaliyetler ile mücadele etti. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmasına rağmen Ankaragücü küme düştü.
ANKARAGÜCÜ LİG'DE KALDI MI?
Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasından mağlup çıkmasına rağmen Lig'de tutunamadı.
Manisa FK'nın Ümraniyespor'u mağlup etmesi sonrasında Ankaragücü, 2. Lig'e düştü. Yani Ankaragücü Lig'de kalmayı başaramadı.
MKE Ankaragücü, art arda 2 sezon küme düştü. Başkent ekibi, son olarak 2016/17 sezonunda 2. Lig'de oynamıştı.
SÜPER LİG'E YÜKSELENLER
Kocaelispor
Gençlerbirliği
PLAY-OFF FİNALİSTİ
Fatih Karagümrük
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
İstanbulspor - Boluspor
Erzurumspor - Bandırmaspor
HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ?
MKE Ankaragücü
Şanlıurfaspor
Adanaspor
Yeni Malatyaspor
TRENDYOL 1. LİG - 38. HAFTA SONUÇLARI
Adanaspor 0-7 Boluspor
Ankaragücü 2-0 Amed SK
Bandırmaspor 2-1 Pendikspor
Fatih Karagümrük 2-1 Iğdır FK
İstanbulspor 3-0 Çorum FK
Sakaryaspor 2-0 Esenler Erokspor
Şanlıurfaspor 0-1 Erzurumspor FK
Ümraniyespor 0-1 Manisa FK
Yeni Malatyaspor 0-5 Gençlerbirliği