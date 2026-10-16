Atama kararları Resmi Gazete'de! 16 Ekim 2026 bugünkü Resmi Gazete kararları

16 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bugünkü sayıda Cumhurbaşkanlığı atamaları, yeni yönetmelikler, tebliğler ve farklı alanları ilgilendiren düzenlemeler yer alırken hangi kararların yürürlüğe girdiği merak ediliyor.

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Resmi Gazete'nin 16 Ekim 2026 Cuma tarihli sayısı paylaşıldı. Yasama, yürütme, idare ve yargı başlıklarında çok sayıda düzenlemenin bulunduğu sayıda atama kararları da yayımlandı.

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla getirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Adnan Yılmaz atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alındı, yerine Pervin Oymak getirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Suat Faruk Giray atandı.

Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Cüneyt Epcim getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı için Bekit Bayrakdar görevlendirildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yıldırım görevden alınırken boşalan üyeliğe, kalan süreyi tamamlamak üzere Göktuğ Bağlı atandı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Kutluhan Taşkın getirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 6. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Kaygusuz'un ve 9. Bölge Müdürlüğüne Ömer Açıkgöz'ün ataması gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Hatipoğlu, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş atandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Selami Yapıcı getirildi.

DHMİ'de açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Ertuğrul Karatay'ın ataması yapıldı.

Atama kararları Resmi Gazetede! 16 Ekim 2026 bugünkü Resmi Gazete kararları

16 EKİM 2026 TARİHLİ RESMİ GAZETE KARARLARI

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1513 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 24 Eylül 2025 Tarihinde İmzalanan KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11876)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11877)

–– Bingöl İli, Adaklı İlçesi, Hasbağlar Köyünün Aynı İlin Kiğı İlçesine Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11878)

–– Sivas İli, Merkez İlçesi, Yenişehir Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın, Cumhuriyet Üniversitesi Yeni Hastanesi Bağlantı Yolunun Yapımı Amacıyla Sivas Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11879)

–– 154 kV Türkoğlu OSB TM-Kipaş Kağıt TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11880)

–– 400/154 kV Likya Havza Transformatör Merkezi Sahası Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11881)

–– Hatay İli, Antakya ve Reyhanlı İlçelerinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11882)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 11883, 11884, 11885, 11886)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335)

YÖNETMELİKLER

–– Polis Bakım ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 11887)

–– Makine Emniyeti Yönetmeliği (2023/1230/AB)

–– KOSGEB Destekleyiciler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Harici Güç Kaynakları, Kablosuz Şarj Cihazları, Kablosuz Şarj Pedleri, Genel Kullanım Amaçlı Taşınabilir Bataryalar İçin Batarya Şarj Cihazları ve USB Tip-C Kabloları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2025/2052/AB) (SGM-2026/7)

–– Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/826/AB) (SGM-2024/5)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (SGM-2026/8)

–– Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB) (SGM-2024/3)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (SGM-2026/9)

–– Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2023/2534/AB) (SGM-2024/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (SGM-2026/10)

–– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLKE KARARI

–– Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 23/09/2026 Tarihli ve 4390 Sayılı İlke Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/110 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/31 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/122 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/32 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2025/126 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/33 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2020/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/34 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/35 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2020/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/36 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2021/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/37 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2023/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/38 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2021/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/39 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/40 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2023/79 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/41 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2021/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/42 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2021/67 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/43 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/44 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2021/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/45 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/77 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/46 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/47 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/48 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/49 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/50 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/51 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/51 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/52 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2023/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/53 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/67 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/54 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/79 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/55 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/82 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/56 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2022/86 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/57 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2023/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/58 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2023/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/59 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2023/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/60 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2023/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/61 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2023/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/62 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/3/2026 Tarihli ve E: 2023/87 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2026/63 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2026 Tarihli ve 2024/31038 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/5/2026 Tarihli ve 2021/24689 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/5/2026 Tarihli ve 2022/11105 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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