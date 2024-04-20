Bostancı-Moda-Kabataş vapur seferi yağış nedeniyle iptal edildi
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
20 Nisan günü İstanbul'da hakim olan sağanak yağışın ardından vatandaşlar vapur seferleri iptal mi edildi sorusuna cevap aradı. Şehir Hatları internet sitesinde yer alan bilgilere göre seferlere dair detaylar...
Bugün deniz ulaşımı kullanacak olan vatandaşlar seferler iptal mi, değil mi araştırmakta. Bugün Meteoroloji tarafından sağanak yağış nedeniyle uyarılar yapıldı.
Şehir Hatları'nda yer alan iptal seferler duyurusuna göre
- Bostancı-Moda-Kabataş
- Maltepe-Adalar
- 18:00 Adalar-Beşiktaş
- Kadıköy-Kabataş seferleri iptal olmuştur.
Yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle:
"Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır.
Sefer tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır.
Bilgilerinize sunarız. "
Bebek
Küçüksu
Anadolu Hisarı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi