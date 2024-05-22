Bu akşam oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından şampiyon belli olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde futbol heyecanı son hızla devam ederken maçın saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Nefes kesen yarışta bugün şampiyon belli olurken Atalanta - Bayer Leverkusen final maçı ne zaman oynanacak araştırıldı. İşte bilgiler...

Bu akşam oynanacak olan UEFA Avrupa finalinin nerede oynanacağı merak edilirken saati de araştırıldı. Taraftarların merakla beklediği karşılaşmaya saatler kaldı.

22 Mayıs akşamı Atalanta ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Mücadele 22.00'da başlarken TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen ekranlarında yayınlanacak.

Final, Dublin Arena'da oynanırken 2011 senesinde oynanan Porto - Braga maçı 1-0'lık skorla sonuçlanmıştı.

2026 Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finallerinin Türkiye'de oynanacağı bugün açıklandı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamasında yer alan ifadeler ise şöyle oldu:

"Biliyorsunuz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkı kazandırmanın haklı gururunu yaşattık ülkemize. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da gurubumuzu lider tamamlayarak katılma hakkı kazanmanın gururunu da hep birlikte yaşıyoruz. 2023 Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapmanın gururu ve mutluluğunu da yaşamıştık.

Bugün de iki büyük finali daha Türkiye'ye armağan etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Şu anda İrlanda'nın başkenti Dublin'deyiz. Uzun süredir yaptığımız başarılı çalışmalar neticesinde 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali'ni UEFA'da kayıtlı ismiyle Beşiktaş Park'ta, yani Tüpraş Stadyumu'nda yapma hakkı kazandık. Bu da yetmedi, ayrıca 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi