Bugün okullar tatil mi merak ediliyor. Kuvvetli sağanak ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerde öğrenci ve velilerin gündeminde. 15 Ekim Perşembe günü için valiliklerden peş peşe açıklamalar gelirken İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalovo, Zonguldak, Ankara, Antalya ve Bursa başta olmak üzere diğer illerde eğitim durumu araştırılıyor.

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Etkisini artıran olumsuz hava koşulları eğitim ve ulaşımda yeni tedbirleri beraberinde getirdi. Şiddetli yağışın günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkileme ihtimali üzerine valilikler 15 Ekim 2026 Perşembe günü için kararlarını duyurdu. Öğrenciler ve veliler de güncel Valilik açıklamalarını yakından takip ediyor.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

15 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova ve Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildi. Kararlar, kentlerde beklenen veya etkisini sürdüren kuvvetli sağanak, fırtına ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak alındı.

İstanbul'da il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. İstanbul Valiliği ayrıca belirli gruplardaki kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını ve motosiklet ile türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığını açıkladı. İstanbul'un ardından Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova ve Zonguldak valiliklerinden de 15 Ekim için eğitim kararları geldi.

İstanbul Valiliği

15 EKİM OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER

İstanbul: İstanbul Valiliği, yoğun yağışın başta ulaşım olmak üzere günlük hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 15 Ekim Perşembe günü bir gün ara verdi. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malul gazi ve belirlenen şartları taşıyan bazı kadın personel de idari izin kapsamında bulunuyor.

Bugün okullar tatil mi? 15 Ekim okulların tatil olduğu iller

Kocaeli: Kocaeli Valiliği, sağanak yağışın devam etmesi ve etkisini artırmasının beklenmesi üzerine 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu personeli ile belirli şartları taşıyan kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.

Bugün okullar tatil mi? 15 Ekim okulların tatil olduğu iller

Sakarya: Sakarya Valiliğinin turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre il genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda üniversiteler hariç olmak üzere eğitime 15 Ekim Perşembe günü bir gün ara verildi. Anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın personel ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları için de idari izin kararı alındı.

Bugün okullar tatil mi? 15 Ekim okulların tatil olduğu iller

Düzce: Düzce Valiliği, şiddetli yağış beklentisinin genel hayatı ve ulaşımı olumsuz etkileyebileceğini belirterek il genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda, üniversiteler hariç, eğitim öğretime bir gün ara verdi. Anaokulu ve ilkokul çocuğu bulunan kadın personel ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Bugün okullar tatil mi? 15 Ekim okulların tatil olduğu iller

Yalova: Yalova'da aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle il genelindeki resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü eğitim öğretime bir gün ara verildi. Kamuda çalışan hamile, engelli ve çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personel idari izinli sayılırken motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçlara da trafik kısıtlaması getirildi.

Bugün okullar tatil mi? 15 Ekim okulların tatil olduğu iller

Zonguldak: Zonguldak Valiliği, kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskler nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 15 Ekim Perşembe günü bir gün ara verdi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanların da idari izinli sayılacağı açıklandı.

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