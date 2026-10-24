Can Sertaç Adalier "Serhat" karakteriyle Gönül Dağı dizisinde! Can Sertaç Adalier kimdir?

"Gönül Dağı" dizisi yedinci sezonunda kadrosuna yeni isimleri dahil etmeye devam ediyor. Son olarak Can Sertaç Adalier, "Serhat" karakteriyle Gönül Dağı dizinin kadrosuna katıldı. Peki, Gönül Dağı dizisinin Serhat'ı Can Sertaç Adalier kimdir?

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Genç oyuncu Can Sertaç Adalier ekranların uzun soluklu yapımlarından Gönül Dağı dizisine dahil oldu. Birsen Altuntaş, Adalier, 7. sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkan dizide "Serhat" karakterine hayat verecek. Kasabanın zengin aile çocuklarından olan Serhat’ın Bilge Su Kural’ın oynadığı Aslı için geleceği öğrenildi. Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekilen "Gönül Dağı"nın bu akşam 228. Bölümü yayınlanacak.

CAN SERTAÇ ADALİER KİMDİR?

Tiyatro yönetmen yardımcısı, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Can Sertaç Adalier, 2 Ekim 1990 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi.Çocukluğundan beri müzik ve sahne sanatlarıyla iç içe büyüdü. Tiyatro oyunculuğuna Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosunda başladı.

Can Sertaç Adalıer, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2009 yılından itibaren Ay Lav Yu, Entelköy Efeköy'e Karşı, Ali'nin Rüyası, Acans, Yalnız Kurt gibi çeşitli film ve dizilerde oynadı. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.



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