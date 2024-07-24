Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Deneyap yaz okuluna başvurular 28 Temmuz'da sona erecek

Deneyap yaz okuluna başvurular 28 Temmuz'da sona erecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Deneyap yaz okuluna başvurular 28 Temmuz&#039;da sona erecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkıda bulunmak amacıyla kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin yaz okulu başvuru süreci başladı. Kayıtlar 28 Temmuz tarihine kadar Kurumsal Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak.

T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın ilk 100 günlük İcraat Programı kapsamında 2017 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TUBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından gerçekleştirilen ortak bir çalışma neticesinde kurulan Deneyap atölyelerinin yaz okulu süreci başladı.

Atölyelere katılmak isteyen öğrenciler başvuruların nasıl yapılacağını ve son başvuru tarihini merak ediyor.

Deneyap yaz okuluna başvurular 28 Temmuz'da sona erecek - 1. Resim

DENEYAP KAYIT NASIL YAPILIR?

Bütün ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabileceği Deneyap yaz okulu kayıtları Kurumsal Yönetim Sistemi (T3KYS) üzerinden yapılıyor.

DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim almış ve eğitim almaya hak kazanan öğrenciler yaz okuluna katılamayacaklar.

T3KYS üzerinden kayıt yapan öğrencilere bilgilendirmeler ise e-posta üzerinden yapılacak.

Deneyap yaz okuluna başvurular 28 Temmuz'da sona erecek - 2. Resim

DENEYAP YAZ ATÖLYELERİ SON BAŞVURU TARİHİ

20 Temmuz tarihinde başlayan Deneyap yaz okulu başvuruları 28 Temmuz tarihinde sona erecek.

Öğrenciler Ağustos ayında 3 hafta boyunca 12 saat Robotik Kodlama, 12 saat Yazılım Teknolojileri eğitimi görecek.

Eğitimler haftanın belirlenen günlerinde saat 10.00-14.00 arasında düzenlenecek.

Deneyap yaz okuluna başvurular 28 Temmuz'da sona erecek - 3. Resim

DENEYAP YAZ ATÖLYELERİNE HANGİ ŞEHİRLERDE YAŞAYANLAR BAŞVURABİLİR?

Yaz atölyesine başvuruları alınacak olan iller şöyle:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Van, Yozgat.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Aboubakar'ı gönderip yerine Dortmund'dan Sebastian Haller'i alacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bolu Dağı Tüneli'nde yol çalışması temmuz ayının sonunda başlayacak - HaberlerBolu Dağı Tüneli'nde yol çalışması temmuz ayının sonunda başlayacakFenerbahçe 2024 Paris Olimpiyatları'na en fazla sporcu gönderen kulüp oldu - HaberlerFenerbahçe 2024 Paris Olimpiyatları'na en fazla sporcu gönderen kulüp olduGalatasaray Lecce maçını yayınlayacak olan kanallar belli oldu - HaberlerGalatasaray Lecce maçını yayınlayacak olan kanallar belli olduPTT annelere 3700 TL yardımı hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bilgilendirme yapılmadı - HaberlerPTT annelere 3700 TL yardımı hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bilgilendirme yapılmadıYaz Olimpiyatları en son 2021 yılında Tokyo’da yapıldı! 2024 Yaz Olimpiyatları, 3. kez Paris'te - HaberlerYaz Olimpiyatları en son 2021 yılında Tokyo’da yapıldı! 2024 Yaz Olimpiyatları, 3. kez Paris'teŞampiyonlar Ligi ön eleme turları para ödülü netleşti! İşte ön eleme turu galibiyet primi - HaberlerŞampiyonlar Ligi ön eleme turları para ödülü netleşti! İşte ön eleme turu galibiyet primi
Sonraki Haber Yükleniyor...