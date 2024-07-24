Deneyap yaz okuluna başvurular 28 Temmuz'da sona erecek

Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkıda bulunmak amacıyla kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin yaz okulu başvuru süreci başladı. Kayıtlar 28 Temmuz tarihine kadar Kurumsal Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak.

T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın ilk 100 günlük İcraat Programı kapsamında 2017 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TUBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından gerçekleştirilen ortak bir çalışma neticesinde kurulan Deneyap atölyelerinin yaz okulu süreci başladı.

Atölyelere katılmak isteyen öğrenciler başvuruların nasıl yapılacağını ve son başvuru tarihini merak ediyor.

DENEYAP KAYIT NASIL YAPILIR?

Bütün ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabileceği Deneyap yaz okulu kayıtları Kurumsal Yönetim Sistemi (T3KYS) üzerinden yapılıyor.

DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim almış ve eğitim almaya hak kazanan öğrenciler yaz okuluna katılamayacaklar.

T3KYS üzerinden kayıt yapan öğrencilere bilgilendirmeler ise e-posta üzerinden yapılacak.

DENEYAP YAZ ATÖLYELERİ SON BAŞVURU TARİHİ

20 Temmuz tarihinde başlayan Deneyap yaz okulu başvuruları 28 Temmuz tarihinde sona erecek.

Öğrenciler Ağustos ayında 3 hafta boyunca 12 saat Robotik Kodlama, 12 saat Yazılım Teknolojileri eğitimi görecek.

Eğitimler haftanın belirlenen günlerinde saat 10.00-14.00 arasında düzenlenecek.

DENEYAP YAZ ATÖLYELERİNE HANGİ ŞEHİRLERDE YAŞAYANLAR BAŞVURABİLİR?

Yaz atölyesine başvuruları alınacak olan iller şöyle:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Van, Yozgat.