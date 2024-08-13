Düğününüzde şıklığınızı Saat&Saat ile tamamlayın!

Düğününüzde, Saat&Saat’in birbirinden özel markalarının çift uyumunu yansıtan saatleriyle şıklığınızı en üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Saat&Saat; gelin ve damatların en özel anlarına eşlik edecek, dayanıklılığıyla uzun yıllar birlikteliğin sembolü olarak bilekleri süsleyecek saatlerden oluşan şık ve özel bir seçki sunuyor. Seçkide, gelin ve damatların uyumunu yansıtan elegan modeller yer alıyor.

Muhteşem Uyum: MAURICE LACROIX

Gelinlik ve damatlığın mükemmel uyumunun yansıması Maurice Lacroix ile bileklerinize taşınıyor. Aikon Quartz serisinin erkek modelinin siyah kadranı, aynı seriden Aikon Lady modeli pırlantalı ve beyaz kadranlı kadın kol saatiyle kombinleniyor. En özel gününde yarattığı uyumla göz kamaştırmak isteyen çiftler için mükemmel bir seçim olacak modeller, İsviçre saatçiliğinin en yüksek standartlarını içeriyor ve “Swiss Made” etiketi taşıyor. Safir cam kullanılan tasarımlar, 100 metreye kadar su geçirmezlik özelliğiyle de uzun ömürlü ve geniş çaplı kullanım sunuyor.

Ürün Kodu:

ML-AI1108SS002330-1 Erkek Kol Saati

ML-AI1106SS002150-1 Kadın Kol Saati

https://www.saatvesaat.com.tr/maurice-lacroix-kol-saati-p-ml-ai1108ss002330-1

https://www.saatvesaat.com.tr/maurice-lacroix-kadin-kol-saati-p-ml-ai1106ss002150-1

Aşkın ve Zarafetin Simgesi: EBEL

1911 yılında Eugéne Blum ve Alice Lévy çiftinin aşkının muhteşem bir yansıması olarak kurulan Ebel, teknik mükemmeliyetçiliği estetikle buluşturarak zamansız modeller sunuyor. Ebel’in modellerinden 1911 isimli pırlantalı kadın kol saati ve erkek kol saati düğün sezonunda şıklığı bileklerinize taşıyacak. Gelin ve damatlar için uyumlu bir görünüm oluşturan bu iki model, İsviçre saatçiliğinin üstün kalite ve kusursuzluğunu yansıtıyor. Çift renk görünüme sahip modelde, altın kaplama kullanılıyor.

Ürün Kodu:

EB1216616 Erkek Kol Saati

EB1216572 Kadın Kol Saati

https://www.saatvesaat.com.tr/ebel-erkek-kol-saati-p-eb1216616

https://www.saatvesaat.com.tr/ebel-kadin-kol-saati-p-eb1216572

Sonsuzluğun Simgesi: JACQUES PHILIPPE

Jacques Philippe Infinitum, sonsuz aşkın simgesi olarak en mutlu gününüzde minimal ve klasik tasarımıyla çabasız şıklığı yansıtacak. Beyaz kadranın çelik kasa ve bilezikle kombinlendiği Infinitum erkek modeli, taşlı indekse sahip kadın modeliyle çift uyumunuzu tamamlayacak. Kadın modelinin sedefli beyaz kadranı bir inci gibi zarafetinize derinlik kazandıracak. Jacques Philippe’in bu iki modeli, düğün görünümünde de klasik ve zamansız şıklığı yakalamak isteyenlerin tercihi olacak.

Ürün Kodu:

JPQGS331326 Erkek Kol Saati

JPQLS341386 Kadın Kol Saati

https://www.saatvesaat.com.tr/jacques-philippe-erkek-kol-saati-p-jpqgs331326

https://www.saatvesaat.com.tr/jacques-philippe-kadin-kol-saati-p-jpqls341386

Özgün ve Zarif Çiftlerin Tercihi: RAYMOND WEIL

Sezonun öne çıkan tasarım noktalarından biri olan dikdörtgen kasa, Raymond Weil’in özgün tasarım anlayışıyla benzersiz bir boyut kazanıyor. Düğün sezonunun öne çıkan modellerinden olacak Toccata isimli erkek modeli ve onunla mükemmel uyumu yakalayan kadın modeli “Swiss Made” kalitesi ve Raymond Weil zarafetini bir arada barındırıyor. Beyaz kadranlı, altın ve metalik gri bilezik ve kasaya sahip bu iki model, gelin ve damatlar için dikkat çekici ve şık bir görünüm sunuyor.

Ürün Kodu:

RW5425STP00308 Erkek Kol Saati

RW5925STP00300 Kadın Kol Saati

https://www.saatvesaat.com.tr/raymond-weil-erkek-kol-saati-p-rw5425stp00308

https://www.saatvesaat.com.tr/raymond-weil-kadin-kol-saati-p-rw5925stp00300

En Güzel Anlara Değer Katan: UNIVERSE CONSTANT

Yüksek İsviçre saatçiliğinin gözdesi Universe Constant, en özel anınıza değer katacak. Seçkide yer alan kadın ve erkek modelinin uyumu, dikkatleri üzerine çekecek. Gümüş bilezik ve kadranını, bronz bezel ile süsleyen bu iki model, safir cam kullanılarak tasarlandı ve kusursuz bir işçilikle birleştirildi. Düğününüzdeki en heyecanlı dakikaları sayarken baktığınız bu modeller, birlikteliğinizden geleceğe bir anı ve manevi miras niteliği kazanıyor.

Ürün Kodu:

UC8375 Erkek Kol Saati

UC1036 Kadın Kol Saati

https://www.saatvesaat.com.tr/universe-constant-erkek-kol-saati-p-uc8375

https://www.saatvesaat.com.tr/universe-constant-kadin-kol-saati-p-uc1036

En Özel Anınıza İkonik Dokunuş: VERSACE

Efsanevi lüks İtalyan markası Versace, düğün görünümünüzün ihtişamını en üst seviyeye çıkarıyor. Markanın, Greca Time Lady kadın modeli ve V-Code Chrono erkek modeli çift uyumunu yansıtıyor ve birlikteliğin mükemmelliğini gözler önüne seriyor. Çift renkli bilezikle tamamlandığı “Swiss Made” kalitesine sahip bu iki model, cesur şıklığın anahtarı oluyor. Düğününde her detayın kusursuz olmasını isteyenler için Versace, risksiz bir tercih olarak öne çıkıyor.

Ürün Kodu:

VRSCVE0CA0224 Erkek Kol Saati

VRSCVE9CA0224 Kadın Kol Saati

https://www.saatvesaat.com.tr/versace-kol-saati-p-vrscve0ca0224

https://www.saatvesaat.com.tr/versace-kadin-kol-saati-p-vrscve9ca0224

Tarzıyla Fark Yaratan Çiftlerin Tercihi: BOSS

Her ana stiliyle özgün dokunuşlar yapmayı sevenlerin tercihi Boss’tan, gelin ve damatlara özgün ve dikkat çekici bir öneriyle geliyor. Yeşil kadranıyla her renk damatlığa renk ve dinamizm katacak Gregor isimli erkek modeli, altın ve metalik gri kombinli çift renkli bileziğiyle de farkını ortaya koyuyor. Kadın modeli olan Sage ise, altın rengi ve yeşil kadranıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Düğününde renkleriyle büyülemek isteyen çiftler, bu iki modelle kusursuz bir uyum yakalıyor.

Ürün Kodu:

HB1514081 Erkek Kol Saati

HB1502729 Kadın Kol Saati

https://www.saatvesaat.com.tr/boss-watches-erkek-kol-saati-p-hb1514081

https://www.saatvesaat.com.tr/boss-watches-kadin-kol-saati-p-hb1502729

Güçlü Bağların Simgesi: EMPORIO ARMANI

Dinamik ve sınır tanımayan bir ruhu çağrıştıran Emporio Armani, kendine has tasarım diliyle sadelik ve canlılık arasında güçlü bir bağ kuruyor. Düğününde zarafetini, ince detaylara kattığı kendine özgü dokunuşlarla hareketlendirmek isteyen gelin ve damatların tercih edeceği Emporio Armani Renato erkek modeli ve seçkide yer alan kadın modeli metalik gri çelik kasa ve bilezikleriyle dikkat çekiyor. Erkek modelindeki lacivert kadran, kadın modelinde sedefli beyaz kadranla kombinlenerek kontrasttan doğan bir uyum yaratıyor.

Ürün Kodu:

AR2448 Erkek Kol Saati

AR11557 Kadın Kol Saati

https://www.saatvesaat.com.tr/emporio-armani-erkek-kol-saati-p-ar2448

https://www.saatvesaat.com.tr/emporio-armani-kadin-kol-saati-p-ar11557