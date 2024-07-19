EA SPORTS, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anlaştı! FC 25’te her iki takımın stadyumu olacak

EA Sports, yeni futbol oyunu EA Sports FC 25 için Galatasaray ve Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Bu iş birliği, Türkiye'nin önde gelen futbol kulüplerinin taraftarlarına eşsiz bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu anlaşma ile Galatasaray ve Fenerbahçe EA Sports FC 25’te lisanslı olacak. Aynı zamanda Galatasaray’ın ve Fenerbahçe’nin stadı EA Sports FC 25’te yer alacak.

Electronic Arts, merakla beklenen yeni futbol oyunu EA Sports FC 25 için Türkiye'nin en büyük futbol kulüplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe ile iş birliğine gittiklerini duyurdu.

EA SPORTS’UN GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE ANLAŞMASI NEDİR?

Electronic Arts (EA), futbol oyunları dünyasında heyecan uyandıran yeni ürünü EA Sports FC 25’i kısa süre önce tanıttı ve bu yeni oyun için Galatasaray ve Fenerbahçe ile önemli bir iş birliği duyurdu. EA’nın açıklamasına göre, bu iş birliği kapsamında her iki kulübün de stadyumları, oyuncu yüzleri ve diğer kulüp özellikleri oyuna dahil edilecek. Bu gelişme, özellikle Türkiye’deki oyunseverler ve her iki kulübün taraftarları için büyük bir heyecan kaynağı oldu.

Bu ortaklık sayesinde, oyuncular EA Sports FC 25’te kulüplerinin benzersiz özelliklerinin tadını çıkarabilecek ve kulüpleriyle aralarındaki bağı güçlendirebilecekler. EA, yapılan anlaşma kapsamında Galatasaray ve Fenerbahçe ile gerçekleştirilecek çeşitli aktivasyonların ve diğer heyecan verici gelişmelerin detaylarının önümüzdeki dönemde açıklanacağını belirtti.

EA Sports FC 25’te Galatasaray’ın stadı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park ile Fenerbahçe’nin stadı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi de yer alacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, EA Sports FC 25’te kulüplerinin stadyumlarını ve oyuncularını görebilecek olmanın heyecanını yaşarken, EA’in ilerleyen günlerde bu iş birliği hakkında daha fazla detay paylaşması bekleniyor.

Bu iş birliği, EA Sports FC 25’in Türkiye’deki futbolseverler için ne denli önemli ve heyecan verici bir deneyim sunacağını şimdiden ortaya koyuyor.

EA SPORTS FC 25 NASIL OLACAK?

EA Sports FC 25, yeni nesil HyperMotionV teknolojisi ve Frostbite motoru ile geliştirildi. Bu sayede oyunda daha gerçekçi hareketler, oyuncu modelleri ve stadyum detayları sunulacak. Ayrıca, PlayStyles adı verilen yeni bir özellik ile oyuncuların gerçek hayattaki davranışları ve yetenekleri daha kişisel ve özgün bir şekilde oyuna yansıtılacak.