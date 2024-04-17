Ebrar Karakurt Rusya takımı Lokomotiv Kaliningrad'da oynamakta! Dinamo Moskova olayı nedir?

Türkiye kadın milli voleybol takımının da oyuncusu Ebrar Karakurt hangi takımda, nerede oynuyor soruları araştırılıyor. Lokomotiv Kaliningrad ile Dinamo Moskava arasındaki yarı final maçında yaşananlar ve Ebrar Karakurt sosyal medyada gündem oldu.

Ebrar Karakurt hangi takımda, nerede oynuyor soruları merak ediliyor.

Ebrar Karakurt Rusya takımı Lokomotiv Kaliningrad'da oynuyor.

Takımı Lokomotiv Kalliningrad ile Dinamo Moskova arasındaki yarı final mücadelesinde yaşanan gerilimin nedenleri araştırılıyor.

Lokomotiv oyuncuları ve özellikle Ebrar Karakurt'un maç esnasında yaptığı sevinç hareketleri ve agresif olduğu iddia edilen hareketleri karşı takım tarafından tepkiyle karşılandı.

Maçı 3-1 yenen Lokomotiv takımında Karakurt, performansıyla mücadelenin yıldızı haline geldi.

Rakip takımın oyuncusu ve Dinamo takım kaptanı Goncharova'nın maç sonunda Karakurt'a yaptığı el hareketi tepkilere neden oldu.

Hızını alamayan Goncharova, milli oyuncunun kayarak yaptığı maç sonundaki sevinci hakeme şikayet ederek ceza almasını istedi. Hakem ise bu sevinçte herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Ardından resmi olarak açıklama yapan Dinamo Moskova ekibi, Lokomotiv Kaliningrad'ı rakip takımlara karşı cinsel ilişki taklit eden hareketlerde bulunduklarını, eşcinselliğe özendirdiklerini belirten bir metin yayınladı.

Dinamo Moskova'nın açıklama metninden:

"Rusya, LGBT topluluğu yasama düzeyinde aşırılıkçı bir örgüt olarak tanınmaktadır ve gençler arasında geleneksel değerlerden bu sapmanın propagandası yasaktır.

(...)

Gelecek nesil voleybolculardan oluşan çok sayıda çocuklu aile spor salonlarına geliyor. Sezon boyunca maçın hakemleri, ülkemizin kültürüne ve ahlaki değerlerine tam bir saygısızlık gösterme açısından cezasızlık ve müsamahakarlık olarak nitelendirilen bu tür davranışlara ilişkin tek bir yorum bile yapmamıştır. Daha da kötüsü, tüm bunlar şeytani kılığa bürünen takım arkadaşlarının onayıyla karşılanırken, Lokomotiv oyuncularından üçü kendi çocuklarını büyütüyor!

Çocuklarınızın aynı soyunma odasında veya duşta böyle bir şeyin yanında olacağını hayal edin. Bu “temsilcilerin” çocuklarınızın antrenman sonrası kıyafetlerini değiştirdiğini görmelerini, elleriyle onlara dokunmalarını, övündükleri şeyleri onlara tanıtmalarını ister misiniz?

Ülkemde, Anavatanımda yaşanan, çok uluslu kültürümüze ve tarihimize hakaret eden, hatta spor müsabakaları sırasında anlatılan tüm olay ve gerçeklere kategorik olarak karşıyım! Rus topraklarının ve halkının düşman bombardımanına maruz kaldığı, ülkenin en iyi temsilcilerinin ellerinde silahlarla bizi koruduğu bir dönemde, doktorlar, öğretmenler, rahipler, en karmaşık emek yoğun mesleklerden işçiler bizim yararımız için çalışıyorlar. ülke - bu burada gelişecek mi? Bu asla olmayacak! Bu yalnızca evrensel kınamaya ve aşağılamaya neden olabilir!"