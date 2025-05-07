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Eşref Rüya yeni bölüme saatler kaldı! Bu akşam hangi diziler var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eşref Rüya yeni bölüme saatler kaldı! Bu akşam hangi diziler var?
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7 Mayıs TV yayın akışında bu akşam yayınlanacak diziler belli oldu Her çarşamba ekrana gelen Leyla: Hayat...Aşk...Adalet, Kuruluş Osman, Sahipsizler ve Eşref Rüya dizilerinin yeni bölümleriyle ekranda olacak.

7 Mayıs Çarşamba akşamı birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. . Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışında bu akşam yayınlanacak diziler belli oldu.

BU AKŞAM EŞREF RÜYA 7. YENİ BÖLÜM VAR MI?

Kanal D ekranlarında ekran macerasına yeni başlayan Eşref Rüya dizisi kısa sürede izleyiciyi yakalamayı başardı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerinde buluştuğu dizinin 7. yeni bölümü 7 Mayıs Çarşamba akşamı 20.00'de yani bu akşam ekranda olacak.

Bu akşam Eşref Rüya var mı

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR 7 MAYIS?

Kanal D, Eşref Rüya - 20.00

ATV, Kuruluş Osman - 20.00

Show TV: Turist (Film) - 20.00

Star TV: Sahipsizler - 20.00

NOW TV: Leyla: Hayat...Aşk...Adalet - 20.00

TRT 1: Büyük Beyaz (Film) -20.00

TV8: Survivor 2025 - 20.00

Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı

BU AKŞAM HANGİ DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR?

Diziler sezon finaline yaklaşırken seyirciler son bölümleri kaçırmadan takip ediliyor. 7 Mayıs Çarşamba günü; ATV'de Kuruluş Osman 191. bölümüyle, Kanal D'de Eşref Rüya 7. bölümüyle, NOW TV'de Leyla: Hayat, Aşk, Adalet 32. bölümüyle ve Star TV'de Sahipsizler 22. bölümüyle ekranda olacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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