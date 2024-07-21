F1 Macaristan 21 Temmuz Pazar saat 16.00'da başlayacak

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Temmuz 2024 13:24 - Güncelleme: 21 Temmuz 2024 13:38 - Güncelleme:

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Dünyanın en popüler sporlarından biri olan F1 2024 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı bu hafta Macaristan'da düzenlenecek. Macaristan GP'nin saat kaçta ve hangi kanalda düzenleneceği belli oldu.