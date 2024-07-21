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F1 Macaristan 21 Temmuz Pazar saat 16.00'da başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
F1 Macaristan 21 Temmuz Pazar saat 16.00&#039;da başlayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en popüler sporlarından biri olan F1 2024 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı bu hafta Macaristan'da düzenlenecek. Macaristan GP'nin saat kaçta ve hangi kanalda düzenleneceği belli oldu.

Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nda işler giderek kızışmaya başladı.

Redd Bull pilotu Max Verstappen liderliğini korurken rakipleri ise hızla arayı kapatıyor.

Turnuvanın bu sene 13. yarışına Macaristan ev sahipliği yapıyor.

Hungaroring pistinde yapılacak olan yarışın saat kaçta düzenleneceği belli oldu.

F1 Macaristan 21 Temmuz Pazar saat 16.00'da başlayacak - 1. Resim

F1 MACARİSTAN GP SAAT KAÇTA?

F1 Macaristan GP 22 Temmuz Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

21 Temmuz Cumartesi günü yapılan sıralama turlarında pole pozisyonu McLaren pilotu Lando Norris'in oldu.

Sıralama turlarının ilk beş sırası şöyle:

  1. L. Norris (McLaren)
  2. O. Piastri (McLaren)
  3. M. Verstappen (Red Bull)
  4. C. Sainz Jr. (Ferrari)
  5. L. Hamilton (Mercedes)

F1 Macaristan 21 Temmuz Pazar saat 16.00'da başlayacak - 2. Resim

F1 2024 PUAN TABLOSUNA GÖRE LİDER M. VERSTAPPEN

2024 Dünya Şampiyonası'nda liderlik koltuğunda 255 puan ile Max Versttapen oturuyor. 

İkinci sırada ise 171 puan ile L. Norris yer alıyor. 

Sıralamanın devamı ise şöyle:

M. Verstappen - 255

L. Norris - 171

C. Leclerc - 150

C. Sainz Jr. - 146

O. Piastri - 124

S. Perez - 118

G. Russel - 111

L. Hamilton - 110

F. Alonso - 45

L. Stroll - 23

N. Hülkenberg - 22

Y. Tsunoda - 20

D. Ricciardio - 11

O. Bearman - 6

P. Gasly - 6

K. Magnussen - 5

A. Albon - 4

E. Ocon - 3

C. Guanyu - 0

V. Bottas - 0

L. Sargeant - 0

F1 Macaristan 21 Temmuz Pazar saat 16.00'da başlayacak - 3. Resim

F1 TAKIMLARIN PUAN TABLOSU'NDA RED BULL LİDER

  1. Red Bull - 373
  2. Ferrari - 302
  3. McLaren - 295
  4. Mercedes - 221
  5. Aston Martin - 68
  6. RB - 31
  7. Haas - 27
  8. Alpine F1 - 9
  9. Williams - 4
  10. Kick Sauber - 0
Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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