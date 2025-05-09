Fenerbahçe Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu! Fb-Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2025 19:48 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 22:01 - Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında olacak. Maçın ilk 11'leri belli oldu. Maçın kaç kaç olacağı ve maç özeti merak konusu oldu.

Son olarak Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesinde büyük darbe aldı. Başakşehir ise 51 puanla 5. sırada yer alırken 3 puanı alıp Süper Lig'i ilk 4 içerisinde bitirmeyi amaçlıyor. FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'le deplasmanda maça çıkacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig 35. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek ilk yarıyı önde tamamladı. Mert Müldür'ün 44. dakikada attığı golle konuk ekip öne geçti. Karşılaşmanın 60.dakikasında Milan Skriniar tarafından atılan gol ile Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı 2-0 öne geçti. En Nesyri attığı golle farkı üçe çıkarırken maçın sonlarına doğru Başakşehir 1 gol ile karşılık verdi. Fenerbahçe 4-1 skorla Başakşehir'i yendi. FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ BELLİ OLDU! Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Rams Başakşehir karşısındaki ilk 11'i şu şekildedir: Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Diego Carlos, Milan Skriniar, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko. Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, L. Duarte, J. Opoku, C. Operi, Umut Güneş, Yusuf Sarı, M.Crespo, O.Kemen, I.Brnic, K.Piatek İlgili Haber Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi takvimi: İstanbul'da dev maçlar

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin