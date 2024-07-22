Fenerbahçe Lugano'yu elerse kazanacağı para ödülü belli oldu! Turu geçerse 400 bin euro kazanacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile karşılaşacak. Turu geçmesi halinde 400 bin euro para ödülü kazanacak olan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki ilk resmi maçına çıkıyor.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Thun Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek.

FENERBAHÇE LUGANO’YU ELERSE, TURU GEÇERSE NE KADAR KAZANACAK?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile başlama kararı almıştı. Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler, UEFA'nın verdiği cezalar nedeniyle deplasmanda seyircisiz oynayacak.

Rövanş karşılaşması 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda Fenerbahçe, turu geçmesi durumunda 400 bin euroyu kasasına koyacak.

FENERBAHÇE’NİN LUGANO MAÇI KADROSU

Teknik direktör Jose Mourinho, kamp kadrosuna kaleci Doğukan Demir ile genç oyuncular Yiğit Efe Demir ve Yusuf Akçiçek'i dahil etti. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda ise Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Cenk Tosun, Ryan Kent ve Oğuz Aydın bulunuyor.