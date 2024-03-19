Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı bugün 20.00’de başlayacak

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mart 2024 13:10 - Güncelleme: 19 Mart 2024 13:24 - Güncelleme:

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Fenerbahçe - Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta soruları gündeme geldi. Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Allianz Vero Volley'i ağırlıyor. Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçının tarihi, saati ve nerede oynanacağı merak ediliyor. İşte, detaylar...