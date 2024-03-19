Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı bugün 20.00’de başlayacak
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Fenerbahçe - Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta soruları gündeme geldi. Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Allianz Vero Volley'i ağırlıyor. Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçının tarihi, saati ve nerede oynanacağı merak ediliyor. İşte, detaylar...
CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı için Fenerbahçe Opet, Allianz Vero Volley'i konuk edecek. Fenerbahçe deplasmanda 3-0 kaybettiği maçı 3-0 ya da 3-1 kazanması durumunda maçı altın sete taşıyabilecek. Allianz Vero Volley, iki set kazanması halinde finale yükselecek. İşte, maçın detayları...
FENERBAHÇE OPET-ALLİANZ VERO VOLLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı bugün, 19 Mart Salı günü, 20.00’de başlayacak. Müsabaka Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE OPET-ALLİANZ VERO VOLLEY MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı bu akşam saat 20.00'de Tivibu Spor'da canlı olarak yayınlanacak.