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Haberler > Haberler > Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı bugün 20.00’de başlayacak

Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı bugün 20.00’de başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı bugün 20.00’de başlayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe - Vero Volley maçı ne zaman, saat kaçta soruları gündeme geldi. Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Allianz Vero Volley'i ağırlıyor. Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçının tarihi, saati ve nerede oynanacağı merak ediliyor. İşte, detaylar...

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı için Fenerbahçe Opet, Allianz Vero Volley'i konuk edecek. Fenerbahçe deplasmanda 3-0 kaybettiği maçı 3-0 ya da 3-1 kazanması durumunda maçı altın sete taşıyabilecek. Allianz Vero Volley, iki set kazanması halinde finale yükselecek. İşte, maçın detayları...

FENERBAHÇE OPET-ALLİANZ VERO VOLLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı bugün, 19 Mart Salı günü,  20.00’de başlayacak. Müsabaka Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı bugün 20.00’de başlayacak - 1. Resim

FENERBAHÇE OPET-ALLİANZ VERO VOLLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı bu akşam saat 20.00'de Tivibu Spor'da canlı olarak yayınlanacak. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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