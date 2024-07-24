Fenerbahçe’nin Lugano maçının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin yeni puanı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano'yu deplasmanda 4-3 yenerek, Türkiye'nin UEFA ülke puanına önemli bir katkı sağladı. Bu galibiyet, Türkiye'yi Çekya ile olan yarışta 9. sırada tuttu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre ekibi Lugano'ya karşı deplasmanda 4-3 galip gelen Fenerbahçe, hem rövanş öncesi avantaj elde etti hem de Türkiye'nin ülke puanına 200 puanlık katkı yaptı.

FENERBAHÇE MAÇI SONRASI GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile deplasmanda oynadığı maçı 4-3 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuç, Fenerbahçe'ye rövanş öncesi büyük bir avantaj sağlarken, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini de pekiştirdi.

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında Çekya ile 9. sıra için kıyasıya bir yarış içinde. Çekya temsilcisi Sparta Prag'ın Shamrock'u 2-0 yenmesiyle ülke puanını 33.750'ye yükseltmesi, Türkiye için baskıyı artırdı. Ancak Fenerbahçe'nin Lugano karşısında aldığı galibiyet, Türkiye'nin puanını 33.800'e çıkararak 9. sıradaki yerini korumasını sağladı.

Fenerbahçe'nin Lugano maçı galibiyeti, Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki temsil gücünü artırırken, ilerleyen turlarda daha fazla takımın katılımını sağlama potansiyelini de yükseltiyor. Şu anki puan durumu ise şöyle:

Hollanda: 53.900 puan Portekiz: 48.416 puan Belçika: 42.400 puan Türkiye: 33.800 puan Çekya: 33.750 puan İsrail: 28.750 puan Norveç: 27.125 puan

Fenerbahçe'nin galibiyeti, sadece takım için değil, tüm Türk futbolu için büyük bir moral kaynağı oldu. UEFA'nın resmi sitesinde ve diğer spor portallarında yer alan bilgilere göre, bu galibiyet ülke puanına 0.200'lük bir katkı sağladı ve Türkiye'nin 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.