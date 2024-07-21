Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalması için bir maç kazanması gerekiyor

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Temmuz 2024 15:56 - Güncelleme: 21 Temmuz 2024 16:07 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Süper Lig 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasından katılacak. Galatasaray'ın Devler Ligi'nin yeni formatına katılması için kaç maç oynaması gerektiği ise gündem oldu.