Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalması için bir maç kazanması gerekiyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasından katılacak. Galatasaray'ın Devler Ligi'nin yeni formatına katılması için kaç maç oynaması gerektiği ise gündem oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sene bir format değişikliğine gidildi.
Yeni formatla birlikte grup aşaması ortadan kaldırıldı ve lig sistemi benzeri bir format getirildi.
Taraftarlar tarafından ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına katılmak için kaç maç oynaması gerektiği merak edildi.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATINA KATILACAK MI?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yeni formatına katılması için ilk önce play-off maçlarını yenmesi gerekiyor.
Bu maçları kazandığı taktirde sarı-kırmızılılar yeni formatta kendine yer bulabilecek.
GALATASARAY PLAY-OFF'LARDA YENİLİRSE AVRUPA LİGİ'NE DÜŞECEK Mİ?
UEFA'nın yeni sistemine göre UEFA Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi arasında düşüşler kalktı.
Ancak bu durum play-off ve ön eleme turları için hariç tutuldu.
Yani Galatasaray, play-off'larda yenilirse UEFA Avrupa Ligi'nde oynayabilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi