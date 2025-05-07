Google, iPhone 17 tasarım söylentileri nedeniyle Apple'ı trolledi

Google bu hafta Pixel 9 Pro için hazırladığı reklamda, piyasaya sürülmesi planlanan iPhone 17'yi hedef aldı ve Apple'ın tasarım planlarıyla alay ederek, Apple'ın sıklıkla Android özelliklerini kopyaladığını öne sürdü.

iPhone 17‌ henüz piyasaya sürülmedi, bu nedenle Google'ın reklamı iPhone'un arkasında Pixel benzeri bir tasarım olan yatay bir kamera çubuğu alacağına dair söylentilere dayanıyor. ‌

iPhone 17‌'nin demo modelleri ve maketleri, iPhone 17 Pro modelleri için kalın bir yatay kamera çubuğu ve iPhone 17 Air için daha ince, daha Pixel tarzı bir kamera çubuğu tasvir ediyor.

Google'ın Pixel serisi uzun süredir yatay bir kamera çubuğu kullanıyordu, ancak lensler yatay bir çizgide düzenlenmişti. Apple, ‌iPhone 17 Pro‌ modelleri için üçgen bir düzenleme kullanmaya devam etmeyi planlıyor ve kamera çıkıntısını genişletecek.

Reklamda Google, Apple'ın kopyaladığı iddia edilen diğer özelliklere geçmeden önce Pixel'in önce yatay bir kamera çubuğuna sahip olduğunu belirtiyor. Video, bir Pixel telefon ve bir ‌iPhone‌ içeren bir "podcast" olarak konumlandırılıyor.

Pixel: Merhaba, ben Pixel ve bu da arkadaşım iPhone.

iPhone: İyi günler.

Pixel: iPhone'un yaklaşan yeniden tasarımı hakkında çok sayıda söylenti dolaşıyor.

iPhone: Bu çılgınca. İlk yıllarda yaptığınız şeyi daha sonra yaptığımı hayal edebiliyor musunuz?

Google, Android'de ilk olarak mevcut olan özelliklere örnek olarak Gece Modu , Temizleme ve widget'ları vurguluyor. Video, ‌iPhone‌'un Pixel'in ilk söylediği bir satırı kopyalamasıyla son bulur: "Herkese bu söylentilerin sadece söylenti olduğunu hatırlatmak istiyoruz."

"Lütfen gördüğünüz her şeyi tekrarlamayın," yazıyor video açıklamasında. Google, geçmişte Apple'ın ‌iPhone‌ tasarım kararlarıyla alay etmek için ‌iPhone‌ ve Android reklam formatını kullanmıştı, en son Apple'ın USB-C'ye geçişini hedef almıştı.

İPHONE 17 İÇİN İDDİA EDİLEN ÖZELLİKLER

Eylül 2025 için planlanan iPhone 17 modelleri, daha büyük ekran boyutlarına, dizi boyunca ProMotion, Wi-Fi 7 ve daha fazlasına sahip olabilir.

Yeni ultra ince model

Apple tasarımlı modem çip

iPhone 17 Plus yok

iPhone 17 Pro modelleri için alüminyum

Tüm modeller için ProMotion ekranı

Yükseltilmiş selfie kamerası