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Hamas lideri İsmail Haniye direnişin 10. ayında İran'da öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hamas lideri İsmail Haniye direnişin 10. ayında İran&#039;da öldürüldü

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian'ın göreve başlama törenine katılmak için başkent Tahran'a giden İsmail Haniye uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu tarafından açıklanan bilgilere göre, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da kaldığı konuta hava saldırısı düzenlendi.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian'ın göreve başlama törenine katılmak için Tahran'da bulunan Haniye'nin sağlık durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Hamas lideri İsmail Haniye direnişin 10. ayında İran'da öldürüldü - 1. Resim

İSMAİL HANİYE ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Hamas tarafından İsmail Haniye'ye yapılan saldırı hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada İsmail Haniye'nin İsrail ordusu tarafından yapılan hava saldırısı sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

Hamas'ın tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikasti korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak."

Hamas lideri İsmail Haniye direnişin 10. ayında İran'da öldürüldü - 2. Resim

İSMAİL HANİYE NASIL ÖLDÜ?

Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da kaldığı konuta havadan saldırı düzenlendiği ve bunun sonucunda hayatını kaybettiği açıklandı.

Haniye'nin bir korumasının da saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE NEREDE ÖLDÜ?

İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Masoud Pazeshkian'ın göreve başlama töreni için İran'ın başkenti Tahran'da bulunuyordu.

Hamas lideri İsmail Haniye direnişin 10. ayında İran'da öldürüldü - 3. Resim

HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE KİMDİR?

İsmail Haniye 1963 yılında Gazze'de bulunan El-Şatti kampında doğdu. 

İlk ve orta öğretimini Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği tarafından finansman sağlanan Filistin kamplarında bulunan okullarda tamamladı.

Lise yıllarında Müslüman Kardeşler Hareketi'ne katılan İsmail Haniye, İsmal Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

1987 yılında çalışmaları nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.

Hamas üyesi 415 kişilik bir grupla 1992 yılında Güney Lübnan'a sürgün edildi.

2001 yılında serbest bırakılmasının ardından ülkesine geri dönerek İntifada Koordinasyon Komitesi'nde Hamas temsilciliğine getirildi.

Buradaki görevinin ardından 1999-2004 yılları arasında Şeyh Yasin'in özel kalem müdürlüğünü yaptı.

Daha sonra Hamas'ın başına geçen Haniye, Filistin'in 10. başbakanı olarak seçildi.

2007 yılında Gazze Şeridi'nde yaşanan Hamas ile El Fetih arasındaki çatışmalar nedeniyle vazifesinden alındı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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