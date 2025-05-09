Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Hemen hemen herkesin buzdolabında bulunur: Bu yiyecek bunamaya karşı koruyor!

Hemen hemen herkesin buzdolabında bulunur: Bu yiyecek bunamaya karşı koruyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hemen hemen herkesin buzdolabında bulunur: Bu yiyecek bunamaya karşı koruyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Demans dünya çapında artıyor. Yapılan bir araştırma, belirli bir besinin hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Dünya genelinde artan vaka sayısı göz önüne alındığında demansın önlenmesi giderek daha da önemli hale geliyor. Özellikle beslenme ve bazı besinlerin tüketimi destekleyici rol oynayabilir.

Demans hastası olan kişiler, zihinsel yeteneklerinde kademeli bir kayıp yaşarlar ve bu durum en sonunda tam bir bozulmaya yol açabilir.

HEMEN HEMEN TÜM BUZDOLAPLARINDA BULUNUN BU YİYECEK BUNAMAYI ÖNLÜYOR!

ABD'de The Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırma , yumurta tüketiminin Alzheimer'a bağlı bunama riski üzerinde olumlu etki gösterebileceğini öne sürüyor. fr.de'nin bildirdiğine göre, araştırmaya 1024 kişi katıldı; bu kişilerin ortalama yaşları 81,4 idi ve toplam 6,7 yıl boyunca gözlemlendiler.

Hemen hemen herkesin buzdolabında bulunur: Bu yiyecek bunamaya karşı koruyor! - 1. Resim

SAĞLIKLI YAĞ ASİTLERİ BEYİN PERFORMANSINI ARTIRARAK BUNAMAYI ÖNLEYEBİLİR. 

Katılımcılara uygulanan anketler, günde en az bir yumurta yemenin bunama riskini azaltabileceği gösterildi. 

Bilim insanları, yumurta sarısında bulunan besin maddelerinin bu olumlu etkiden sorumlu olduğunu düşünüyor. Bu besinler arasında omega-3 yağ asitleri, lutein ve kolin yer alıyor. 

Hemen hemen herkesin buzdolabında bulunur: Bu yiyecek bunamaya karşı koruyor! - 2. Resim

ANAHTAR MADDE "KOLİN"

Vitamin benzeri bir madde olan kolin, nörotransmitter görevi görerek hem kas kontrolü hem de merkezi sinir sistemi için önemlidir. Araştırmacılar kolinin "bebeklerin ve küçük çocukların bilişsel gelişimini destekleme ve yaşlanma sürecini sürdürmedeki" rolünü daha fazla araştırmayı planlıyor.

Hemen hemen herkesin buzdolabında bulunur: Bu yiyecek bunamaya karşı koruyor! - 3. Resim

KOLİN BULUNAN DİĞER BESİNLER

Yumurta, kolinin en zengin kaynaklarından biri olarak kabul edilir; ancak balık, et, kümes hayvanları, kuruyemişler, yulaf ezmesi ve brokoli gibi diğer hayvansal ve bitkisel gıdalarda da bulunur. 

Dr. Taylor Wallace, adı geçen besinlerden hiçbirinin yumurta kadar yüksek kolin konsantrasyonuna sahip olmadığını, yumurtanın bir parçasının 150 miligrama kadar kolin içerdiğini ve bu sayede yetişkin bir bireyin günlük kolin ihtiyacının yüzde 25'ini karşıladığını belirtiyor.

Hemen hemen herkesin buzdolabında bulunur: Bu yiyecek bunamaya karşı koruyor! - 4. Resim

TÜKETİMDE ÖLÇÜLÜ OLMAK GEREKİYOR!

Çalışmanın sonuçlarını desteklemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Ancak yumurtanın düzenli tüketiminin bunama riskini önemli ölçüde azaltabileceğine dair bazı kanıtlar da mevcuttur. Çalışmaya göre haftada bir veya daha fazla yumurta yiyenlerin oranı yüzde 47'ye kadar çıkıyor.

Ancak yumurta bazı kişilerde LDL kolesterol seviyesinin yükselmesine yol açabildiği için tüketiminde ölçülü olunması gerekiyor. Yüksek kolesterol düzeyi, bunama ve aynı zamanda kalp-damar hastalıkları için bir risk faktörü olarak kabul ediliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kahverengi kokarcaya sülün çözümü! Fındıklar için bahçelere saldılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kurban farz mı, kimler kesmeli? Kurban ile ilgili merak edilenler - HaberlerKurban farz mı, kimler kesmeli? Kurban ile ilgili merak edilenlerÇift Kişilik Oda ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda? 1. bölüm fragmanında belli oldu - HaberlerÇift Kişilik Oda ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda? 1. bölüm fragmanında belli olduKonferans Ligi finali ne zaman? Chelsea - Real Betis maçı için geri sayım başladı - HaberlerKonferans Ligi finali ne zaman? Chelsea - Real Betis maçı için geri sayım başladıYaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? TFF transfer ve tescil dönemlerini duyurdu! - HaberlerYaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? TFF transfer ve tescil dönemlerini duyurdu!Fenerbahçe Başakşehir ile berabere kalırsa Galatasaray şampiyon olur mu? - HaberlerFenerbahçe Başakşehir ile berabere kalırsa Galatasaray şampiyon olur mu?Resimli cuma mesajları 9 Mayıs En güzel dualı, hadisli, anlamlı, cuma mesajları - HaberlerResimli cuma mesajları 9 Mayıs En güzel dualı, hadisli, anlamlı, cuma mesajları
Sonraki Haber Yükleniyor...