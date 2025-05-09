Hemen hemen herkesin buzdolabında bulunur: Bu yiyecek bunamaya karşı koruyor!

Demans dünya çapında artıyor. Yapılan bir araştırma, belirli bir besinin hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Dünya genelinde artan vaka sayısı göz önüne alındığında demansın önlenmesi giderek daha da önemli hale geliyor. Özellikle beslenme ve bazı besinlerin tüketimi destekleyici rol oynayabilir.

Demans hastası olan kişiler, zihinsel yeteneklerinde kademeli bir kayıp yaşarlar ve bu durum en sonunda tam bir bozulmaya yol açabilir.

HEMEN HEMEN TÜM BUZDOLAPLARINDA BULUNUN BU YİYECEK BUNAMAYI ÖNLÜYOR!

ABD'de The Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırma , yumurta tüketiminin Alzheimer'a bağlı bunama riski üzerinde olumlu etki gösterebileceğini öne sürüyor. fr.de'nin bildirdiğine göre, araştırmaya 1024 kişi katıldı; bu kişilerin ortalama yaşları 81,4 idi ve toplam 6,7 yıl boyunca gözlemlendiler.

SAĞLIKLI YAĞ ASİTLERİ BEYİN PERFORMANSINI ARTIRARAK BUNAMAYI ÖNLEYEBİLİR.

Katılımcılara uygulanan anketler, günde en az bir yumurta yemenin bunama riskini azaltabileceği gösterildi.

Bilim insanları, yumurta sarısında bulunan besin maddelerinin bu olumlu etkiden sorumlu olduğunu düşünüyor. Bu besinler arasında omega-3 yağ asitleri, lutein ve kolin yer alıyor.

ANAHTAR MADDE "KOLİN"

Vitamin benzeri bir madde olan kolin, nörotransmitter görevi görerek hem kas kontrolü hem de merkezi sinir sistemi için önemlidir. Araştırmacılar kolinin "bebeklerin ve küçük çocukların bilişsel gelişimini destekleme ve yaşlanma sürecini sürdürmedeki" rolünü daha fazla araştırmayı planlıyor.

KOLİN BULUNAN DİĞER BESİNLER

Yumurta, kolinin en zengin kaynaklarından biri olarak kabul edilir; ancak balık, et, kümes hayvanları, kuruyemişler, yulaf ezmesi ve brokoli gibi diğer hayvansal ve bitkisel gıdalarda da bulunur.

Dr. Taylor Wallace, adı geçen besinlerden hiçbirinin yumurta kadar yüksek kolin konsantrasyonuna sahip olmadığını, yumurtanın bir parçasının 150 miligrama kadar kolin içerdiğini ve bu sayede yetişkin bir bireyin günlük kolin ihtiyacının yüzde 25'ini karşıladığını belirtiyor.

TÜKETİMDE ÖLÇÜLÜ OLMAK GEREKİYOR!

Çalışmanın sonuçlarını desteklemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Ancak yumurtanın düzenli tüketiminin bunama riskini önemli ölçüde azaltabileceğine dair bazı kanıtlar da mevcuttur. Çalışmaya göre haftada bir veya daha fazla yumurta yiyenlerin oranı yüzde 47'ye kadar çıkıyor.

Ancak yumurta bazı kişilerde LDL kolesterol seviyesinin yükselmesine yol açabildiği için tüketiminde ölçülü olunması gerekiyor. Yüksek kolesterol düzeyi, bunama ve aynı zamanda kalp-damar hastalıkları için bir risk faktörü olarak kabul ediliyor.