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İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan için gözaltına kararı verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen üzücü olayla ilgili soruşturmalar devam ederken İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın da içerisinde bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı verildi. İzmir'de 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz haftalarda İzmir'de meydana gelen olay yürekleri yakarken 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli için gözaltı kararı verildi

İZSU GENEL MÜDÜRÜ GÜRKAN ERDOĞAN GÖZALTINA MI ALINDI?

Konak'ta 2 kişi elektrik akımına kapılarak vefat ederken olayla ilgili soruşturma kapsamında 10 kişi için gözaltı kararı verilirken İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar S. ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali A, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Y. ve Operasyon Direktörü Sefa P. hakkında karar çıktı.

Gözaltı işlemleri devam ediyor.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan için gözaltına kararı verildi - 1. Resim

İZMİR ELEKTRİK AKIMI OLAYINDA SON DURUM NEDİR?

Konak ilçesinde meydana gelen olayda 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Bilirkişi raporuna göre Gdz Elektrik'in kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığına karar verilirken iki kurumun arasında eksiklik yaşanmasından dolayı olayın yaşandığı görüşüne varıldı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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