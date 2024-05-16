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Kobani Davası sonucuna göre beraat eden Altan Tan Batman'da dünyaya geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kobani Davası sonucuna göre beraat eden Altan Tan Batman&#039;da dünyaya geldi
Ahmet Türk, Altan Tan, Diyarbakır, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün Kobani Davası sonuçlarının açıklanmasıyla beraber vatandaşlar Altan Tan kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara cevap aradı. Gündemde yer alan isme dair araştırılanlar arasında hangi partiden olduğu da yer aldı.

Ahmet Türk’e "örgüt üyesi olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verilen davanın sonucunda Altan Tan beraat etti. Hayatı ve biyografisi haberimizdedir...

11 Eylül 1958 yılında Batman'da doğdu. Ailesi kan davası sebebiyle 1840'lı yıllarda Midyat-Estel'e göç etti. Ailenin yarısı İstanbul, yarısı da Diyarbakır'a yerleşti.

Babasını 12 Eylül Darbesi sırasında Diyarbakır Askeri Cezaevi’nde işkence görme sonucunda kaybeden isim 1969 senesinde Diyarbakır Mehmetçik İlkokulu'ndan, 1976 yılında Diyarbakır Maarif Koleji'nden, 1981 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesi'nde eğitimini tamamladı.

1982-1984 yılları aralığında İstanbul Tuzla Piyade Okulu, Manisa ve Ankara'da askerlik görevini bitirdi ve Ankara Keçiören Belediyesi'nde Başkan yardımcılığı görevini 1984-1985 aralığında yaptı.

Kobani Davası sonucun beraat eden Altan Tan Batman'da dünyaya geldi - 1. Resim

1990-1991 aralığında Refah Partisi MKY'da görev yaptı ve Büyük Değişim Partisi'nin kurucu üyesi olan isim Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi.

16 Ocak 1994 tarihinde Demokrat Parti Genel İdare Kurulu üyeliğine seçilen Tan, Refah Partisi'ne katıldıktan sonra siyasete ara verdi ve 2000 senesinde geri döndü.

2000-2002 yıllarında HADEP Parti Meclisi'nde görev yapmıştır.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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