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La Galibe İllallah ne demek, ne anlama geliyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
La Galibe İllallah ne demek, ne anlama geliyor?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yusuf Süresi'nde yer alan La Galibe İllalah sözünün Türkçe karşılığı Allah'tan başka galip yok anlamına gelir. Ne anlama geldiği ve manası haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

La Galibe İllallah ne demek, ne anlama geliyor sorularının cevapları araştırılıyor. Türkçe karşılığı ve manasına dair detaylar haberimizde...

LA GALİBE İLLALLAH NE DEMEK?

"La Galibe İllalah"ın Türkçe karşılığı Allah'tan başka galip yok anlamına gelir. Yusuf suresi 21. ayette geçen söz, "...Allah, işinde galiptir, fakat insanların çoğu bunlar bilmezler." olarak geçiyor. Bu ayetten hareketle "Allah'tan başka galip yoktur" olarak kullanılıyor. Endülüs'te El-Hamra sarayının kemerlerinde, sütunlarında ve genel olarak Endülüs mimarisinde "La Galibe İllalah" sözü işlenmiştir. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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